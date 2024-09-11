Marmara ve Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Marmara ve Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 21 derece olacak.

11.09.2024 09:11
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 21 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmara ve Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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