Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler

22.07.2025 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, coğrafi bilgi toplantısı yapacak. CHP cenaze ve basın toplantıları düzenleyecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/17.12)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, öncesinde bir konuşma gerçekleştirecek. Bakan Yerlikaya, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ASELSAN standı önünde, kolluk güçlerince kullanılan yerli ve milli yaka kameralarıyla ilgili basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmenin durdurulması için başvuru yapacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Ürdün Haşimi Krallığı Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah, YÖK'te, Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda ilk maçlar oynanacak.

3- UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi tek maçla başlayacak.

4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam edecek.

5- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, ankara, Güncel, Döviz, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Süveyda’da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı’yı temizleyeceğiz Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp

21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
10:15
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
10:10
CİMER’e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara ’şartlı tahliye’
CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye'
10:05
Resmi açıklamanın eli kulağında Göreve Fatih Terim geliyor
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
10:01
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 00:21:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.