Bugün Yurt Genelinde Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bugün Yurt Genelinde Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, birçok bölgede yağmur ve kar beklediğini, özellikle çığ tehlikesine dikkat çağrısı yaptı.

05.01.2025 09:56
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurdun önemli bir bölümü yağışlı geçecek. Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Kuvvetli yağış ve çığ

Metoroloji, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

MGM'ye göre, yurtta sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 5; İstanbul en yüksek 10, en düşük 6; İzmir en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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