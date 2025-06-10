Bulgaristan'da Huzurevlerinde İşkence Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da Huzurevlerinde İşkence Skandalı

Bulgaristan\'da Huzurevlerinde İşkence Skandalı
10.06.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenlendi.

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ???????5 huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildiği kaydedildi.

İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor.

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söyledi.

Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler." dedi.

Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, "Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar." diye konuştu.

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu."

Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bulgaristan, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Huzurevlerinde İşkence Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu
Elazığ’da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı Elazığ'da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı
Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Menajeri açıkladı: Galatasaray’la transferde görüşüyoruz Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Galatasaray, Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak’ın ablası Teja’yı transfer etti Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
17:16
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
23:21
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
23:11
Fenerbahçe’de Maximin’in yeri çabuk doluyor İşte hedefteki o isim
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim
23:02
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
22:59
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
22:36
Şanlıurfa’da mahalleler arasında kavga 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı
22:15
Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
21:52
Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye baş döndürecek teklif
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif
21:41
Galatasaray’a Osimhen’de yeni rakip Bu kez Premier Lig’den
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den
21:28
Bursaspor’un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City’den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 17:42:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Huzurevlerinde İşkence Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.