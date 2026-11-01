Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre Yotova yüzde 57,4 oyla Gyurov'u geçti - Son Dakika
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Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre Yotova yüzde 57,4 oyla Gyurov'u geçti

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Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 57,4 oyla önde tamamlayan İliyana Yotova, Sofya'da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev'le zaferini ilan etti. Yotova, rakibi Andrey Gyurov'un kendisini tebrik ettiğini bildirdi.

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, zaferlerini ilan etti.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçimini Yotova açık farkla önde tamamladı.

Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, Yotova yüzde 57,4 oy alırken, Andrey Gyurov yüzde 39,6'da kaldı.

Yotova, Valchev ve Başbakan Rumen Radev'le birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap etti.

Seçimi önde tamamlayan Yotova ve Valchev, konuşmalarında seçim zaferlerini ilan ettiler.

Kendilerine destek veren ya da vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı analiz yapacaklarını söyledi.

Yotova, "Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

Yotova ayrıca, Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini de bildirdi.

"Demokrasinin güvencesi olmak için"

Valchev ise konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçmenlerin Bulgaristan'ın kadın cumhurbaşkanına sahip olması için seçime yüksek oranda katılım gösterdiğini söyledi.

Bulgaristan'da demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını dile getiren Valchev, vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.

"Ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum"

Başbakan Radev ise kısa sürede olağanüstü bir seferberlik göstererek etkileyici bir sonuç aldıklarını söyledi.

Radev, seçim zaferlerinden dolayı Yotova ve Valchev'i tebrik ederek, "Sayın Yotova, 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bulgaristan'ın zor zamanlarında, üstlenmek zorunda olduğunuz bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İliyana Yotova kimdir?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1964'te dünyaya gelen İliyana Yotova, Sofya Üniversitesi "Aziz Kliment Ohridski"de Slav Filolojisi Fakültesinde Bulgar Filoloji bölümünden mezun oldu. Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) ve Strazburg Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde uzmanlık eğitimi gördü.

Yotova, 1990-1997 yıllarında Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nda (BNT) muhabir, editör, sunucu ve haber programları direktörü olarak çalıştı. 1997-2007 döneminde Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) basın merkezini yönetti.

2005-2007 yıllarında milletvekilliği yapan Yotova, 2007'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçildi ve 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.

2017'de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başlayan Yotova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 19 Ocak 2026'da istifa etmesinin ardından 23 Ocak 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.

Kiril Valchev kimdir?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1973'te dünyaya gelen Valchev, Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1995'te Almanya'nın Köln kentinde Deutsche Welle'de radyo yönetimi eğitimi alan Valchev, 2000'de ABD'de Alman Marshall Fonu'nun Avrupa Liderleri Programında bursiyer oldu. 2003'te Londra'daki BBC'nin Bulgarca servisinde staj yaptı.

Valchev, 1994'ten itibaren radyo programlarının yazarlığını ve sunuculuğunu yaptı. Gazeteciliğin yanı sıra hukuk alanında da çalışan Valchev, 2000-2004 yıllarında Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medeni hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2005'ten bu yana medya ve fikri mülkiyet alanlarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosunun yönetici ortağı olarak çalışan Valchev'in avukatlık faaliyetleri, medya, fikri mülkiyet, medeni hukuk ve ticaret hukuku alanlarında yoğunlaştı.

2019-2020 yıllarında Bulgaristan Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonunun Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin uzman grubunda yer alan Valchev, medya alanında çeşitli ödüllere layık görüldü.

1993-1995 yıllarında BTA'nın Yurt Dışı Haberler servisinde çalışan Valchev, 27 Ocak 2021'de Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.

Kaynak: AA
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