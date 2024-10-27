Bulgaristan Seçimleri İçin Türk Vatandaşları Sandık Başında - Son Dakika
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Bulgaristan Seçimleri İçin Türk Vatandaşları Sandık Başında

Bulgaristan Seçimleri İçin Türk Vatandaşları Sandık Başında

Bursa, Eskişehir, Yalova ve diğer illerde çifte vatandaşlar Bulgaristan genel seçimlerinde oy kullandı.

27.10.2024 12:17
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Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde kurulan 42 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğuna gelerek oy kullanan seçmen Taner Çavuş, AA muhabirine, seçimlere 28 partinin katıldığını söyledi.

Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı mahallelerdeki okullarda sandık olduğunu belirten Çavuş, "Bu 3 yıl içinde 7'nci seçim. İnsanlar bıktı. Şimdi daha bugünden itibaren tekrar konuşuluyor nisan, mayıs ayında tekrar seçim olacağı. Yani katılım oranının çok düşük olacağını bekliyoruz." dedi.

Çifte vatandaşların ildeki oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek.

Eskişehir

Eskişehir'de çifte vatandaş yaklaşık 3500 kişi, Çankaya Mahallesi'nde yer alan Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Ortaokulu ve Avukat Şahap Demirel Ortaokulu'nda kurulan 3 sandıkta oy kullanıyor.

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ESBALGÖÇ) Başkanı Habibe Aydın, AA muhabirine, seçimlerin yoğun geçtiğini ve erken saatlerde başladığını söyledi.

Bulgaristan'da son 4 yılda 7. kez seçim yapıldığını aktaran Aydın, "Bu seçimle Bulgaristan'da kurulacak olan hükümet, icraatlarına başlar ve uzun soluklu devam eder." dedi.

Yalova

Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti.

Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlar, il genelinde kurulan 4 sandıkta saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Yalova'da Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu'na gelen vatandaşlar da gerekli kontrollerinin ardından sandıklara giderek oy kullandı.

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulmasının ardından 35 yıl geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün yine Bulgaristan erken genel seçimlerini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye'de 22 ilde toplam sandık sayısı 168. Bulgaristan Türklerinin kaderi belirleniyor bugün. Yalova'mızda tüm gayretlerimizi seferber ederek 4 sandık açılmasına vesile olduk. Saban 07.00'da ilk seçmenlerimiz gelmeye başladı. Herkesi sandığa gelerek oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bu Bulgaristan Türklerinin birliği ve geleceği için çok önemli bir seçim. Dolayısıyla herkes onar dakika zaman ayırarak lütfen sandık başına gitsin ve oyunu kullansın."

Sebile Sert ise vatandaş olarak oyunu kullandığını ve tüm Yalova'daki Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya beklediklerini söyledi.

Çanakkale

Çanakkale merkezdeki Cumhuriyet İlkokulu ile Gökçeada ilçesindeki Uğurlu İlkokulu'nda birer sandık kuruldu.

Cumhuriyet İlkokulu'na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Çanakkale Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Uslu, Çanakkale'de merkez ve Gökçeada'da iki sandığın kurulduğunu, kentte toplam 1565 çifte vatandaşın bulunduğunu aktardı.

Oy kullanım oranının yüzde 50'lerde kaldığını belirten Uslu, "Ama Bulgaristan geneline göre yüksek bir rakam. Bugün yine yüzde 50'nin altına düşmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bütün soydaşlarımızın bu hakların gelip kullanmalarını istiyoruz. Seçme hakkı en büyük Anayasal haktır. Bir vatandaşsınız ve bunu lütfen kullanın." dedi.

Üst üste seçimler olması ve istikrarsızlık nedeniyle sandığa giden seçmen sayısının düştüğünü ifade eden Uslu, "Bulgaristan'da bu oran yüzde 32-35'lere kadar düştü. Türkiye'de oy kullanan soydaşlarımızın her on binde bir oyuna karşılık, bir milletvekili düşmektedir Çanakkale olarak bir milletvekilinin yüzde 15'lik oranını karşılayacak durumdayız ama yeter ki sandığa gidelim." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti.

Çifte vatandaşlar, kent merkezindeki Yunus Emre Ortaokulu, Bandırma Bilim Sanat Merkezi ve Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan sandıklarda saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Yunus Emre Ortaokuluna gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Balıkesir Balkan Göçmenleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Akpınar, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Balıkesir'de yaklaşık 1250 kişinin oy kullanacağını belirtti.

Bilecik

Kentteki Malhun Hatun İlkokuluna gelen seçmenler, kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Kontrollerin ardından başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Bilecik Bulgaristan Göçmenleri Koordinatörü Orhan Şenkurt, AA muhabirine, seçimlerin oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

Kütahya

Kütahya'da çifte vatandaşlık taşıyan 80 kişi, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Sevin Akdoğan İlkokulu'nda kurulan sandıkta oy kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Seçimleri İçin Türk Vatandaşları Sandık Başında - Son Dakika

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