İZMİR) - 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Hukukun tekrar egemen olması lazım ve Silivri zindanlarında olan belediye başkanlarının, onların yol arkadaşların ve özellikle de özgürlük diyen özgür olma talebinin çığlığı var burada. Bu sesin artık Ankara'dan, dünyanın her yerinden duyulma zamanı geldi. " dedi.

CHP'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde bir dizi açıklamalarda bulunan 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay şunları söyledi:

"İzmir'imiz her zaman olduğu gibi muhteşem ama sadece burada İzmir yok. Muğla burada, Aydın burada Ege burada Balıkesir burada. Bütün Cumhuriyet sevdalıları burada. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkanlar burada. Demokrasiden yana olanlar burada. Özgürlükten yana olanlar burada. Milyonlar burada bu sesin artık duyması lazım.

"Hukukun tekrar egemen olması lazım"

Hukukun tekrar egemen olması lazım. Silivri zindanlarında olan belediye başkanlarının, onların yol arkadaşların ve özellikle de 'özgürlük' diyen özgür olma talebinin çığlığı var burada. Bu sesin artık Ankara'dan, dünyanın her yerinden duyulma zamanı geldi. Onlar için özgürlük istiyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel bu çığlığın sesi oluyor. Bu sesin Ankara'yı yönettiklerini zanneden, Türkiye'yi yönettiklerini zannedenler tarafından duyması lazım. İnanıyorum ki aydınlık günler yakın olacak. Onun da göstergesi bugün İzmir oldu."