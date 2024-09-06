Burdur Belediyesi Çocukları Toprakla Buluşturuyor - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Çocukları Toprakla Buluşturuyor

Burdur Belediyesi Çocukları Toprakla Buluşturuyor

Burdur Belediyesi, çocukları toprakla buluşturmak için 'Minik Eller Serayla Buluşuyor' projesini hayata geçirdi. Çocuklar, düzenlenen etkinlikte, Başkan Ali Orkun Ercengiz ile çiçek dikti.

06.09.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, çocukları toprakla buluşturmak için "Minik Eller Serayla Buluşuyor" projesini hayata geçirdi. Çocuklar, düzenlenen etkinlikte, Başkan Ali Orkun Ercengiz ile çiçek dikti.

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Belediye Serası'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Başkan Ercengiz, şunları söyledi:

"Biz dayanışarak büyüyen bir belediye modelini ortaya koyduk. Üreten bir belediyeyiz. Çoğalan bir belediyeyiz. Çoğalmaya çalışan bir belediyeyiz. Tarihinde ilk defa kreşler açan bir belediyeyiz. Bu kreşlerimizle 200 yakın çocuğumuza ulaştık. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyoruz. Amacımız yarınlara yavrularımızı en iyi şekilde hazırlamak. Bugün sinekten korkan çocuklarımız var. Çocuklarımıza iyi şeyleri, güzel şeyleri öğretmek zorundayız. Doğanın ne kadar yararlı ne kadar zararlı olabileceğini öğretmek durumundayız. Bilmedikleri şeylerden korkmaları normal. Onun için bu proje her şeyden önce toprakla tanışmaları için iyi bir yöntem. Bir çiçek dikip, o çiçeğin büyümesini görmeleri, emek vermeleri çok değerli. Bu projenin çocuklarımızın ömürleri boyunca unutmayacağı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Neredeyse sıfır bütçeyle böylesi güzel bir projeyi düşünüp hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürümüz ve ekip arkadaşlarını kutluyorum."

Konuşmaların ardından Ali Orkun Ercengiz, öğrencilerle birlikte çiçek dikti.

Kaynak: ANKA

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