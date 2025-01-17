Burdur Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Karne Hediyesi Etkinlikleri

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara özel bir dizi etkinlikten oluşan karne hediyesi programı hazırladı.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel karne hediyesi programı, bu yıl da Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 27 Ocak-1 Şubat günleri arasında düzenlenecek etkinlikler saat 11.00'de başlayıp 19.00'a kadar devam edecek.

27 Ocak-1 Şubat arasında şişme oyun grupları çocuklarla buluşacak. Çocuklar, 1 hafta boyunca ebru, resim ve seramik atölyelerinden masal dinletisine ve tiyatro gösterilerine kadar pek çok etkinlikle tatilin tadını çıkaracak.