Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi

Burdur\'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Amina Abas Jama'nın cenazesi toprağa verildi. Jama'nın cenazesi, Burdur Belediyesi Sultandere Camisi'nde kılınan namazın ardından Sultandere mezarlığına defnedildi. Olayın ardından hastane önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatıldı.

31.05.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Amina Abas Jama'nın (67) cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

İkamet ettiği Burdur'a getirilen kadının cenazesi, Burdur Belediyesi Sultandere Camisi'nin avlusunda kılınan namazın ardından Sultandere mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Jama'nın yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Yasin Özan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

Hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (87) ve Amina Abas Jama (67), tedavi gördükleri Antalya'daki hastanelerde hayatını kaybetmişti.

Antalya ve Afyonkarahisar'daki 2'si entübe durumdaki 18 hastanın tedavisi sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Burdur Belediyesi, Şehir Hastanesi, Antalya, Diyaliz, Otopsi, Burdur, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement