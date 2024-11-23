Burdur\'da Engelli Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA) - Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, "Tarih Kentler aslında Anadolu'nun her coğrafyasında önem arz eden bir birlik. Tarihi kentleri olmayan daha doğrusu kentinde tarihi olmayan bir Anadolu şehri yok. Bu anlamda bizim de bazı çalışmalarımız var. Geçmiş yılda restore ettiğimiz değirmeni bir kahvaltı salonuna ve su kültürü müzesine döndürdük. Bu yatırımı Burdurumuza kazandırmış olduk. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli rehabilitasyon merkezimizin açılışını yapacağız. Her gün 150 engelli dostumuzun hem fiziksel hem de zihinsel rehabilitasyonuna katkı verecek oldukça modern bölgenin belki en yeni ve en dinamik yapılarından birisini kazandırmış olduk" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi Olağan İkinci Toplantısı'na katıldı. Toplantıyı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Ercengiz, Burdur için yapılacak yeni projeleri de anlattı.

Ercengiz şöyle konuştu:

"Öncelikle tabii Tarihi Kentler Birliği'ne ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyemize, Marmaris Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederiz. Tabii ki Tarihi Kentler Birliği Başkanımız Mansur Bey de geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Tabii önemsiyoruz. Tarih Kentler aslında Anadolu'nun her coğrafyasında önem arz eden bir birlik. Tarihi kentleri olmayan daha doğrusu kentinde tarihi olmayan bir Anadolu şehri yok. Bu anlamda bizim de bazı çalışmalarımız var. Geçmiş yılda restore ettiğimiz değirmeni bir kahvaltı salonuna ve su kültürü müzesine döndürdük. Önemli bir Osmanlı mimarisi ve öncesiydi. Bu yatırımı Burdurumuza kazandırmış olduk. Tabii sadece tarihi kentlerin altyapına yönelik değil başka yatırımlarımız da oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli rehabilitasyon merkezimizin açılışını yapacağız. Her gün 150 engelli dostumuzun hem fiziksel hem de zihinsel rehabilitasyonuna katkı verecek oldukça modern bölgenin belki en yeni ve en dinamik yapılarından birisini kazandırmış olduk. Aynı zaman da 'sağlam kafa sağlam vücutta bulur' Meclis sözünden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hem bir kapalı spor salonu hem de bir fitness salonunu Burdurumuza kazandırdık. Onların da açılışını yapacağız. Fitness salonunu iki şekilde programladık. Gündüz saatlerinde semt kadınlarına ücretsiz fiziksel eğitim ve bedensel gelişime katkı verecek birtakım sportif faaliyetler yapacağız. Akşam saatlerinde ise profesyonel spor yapan gençlerimize destek olacağız. Önemli iki üç yapıyı kazandırmış olduk. Burdur'umuza hayırlı olsun."