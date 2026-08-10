Burdur'da Kayıp Kız Kardeşler: Biri Bulundu - Son Dakika
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Burdur'da Kayıp Kız Kardeşler: Biri Bulundu

Burdur\'da Kayıp Kız Kardeşler: Biri Bulundu
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Burdur Tefenni'de kaybolan 2 kız kardeşten 14 yaşındaki F.R.Ü. bulundu, 16 yaşındaki Nazar arıyor.

BURDUR'un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 kız kardeşten F.R.Ü. (14) bulunurken, Nazar Ünal'ı (16) arama çalışmaları ise sürüyor.

Tefenni'de yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odasını kontrol ettiği 2 kızının evde olmadığını fark etti. Babanın kayıp ihbarı sonrası 2 kız kardeş için arama çalışması başlatıldı. Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kardeşlerden F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçede bulundu. Nazar Ünal'ı bulmak için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Tefenni, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Kayıp Kız Kardeşler: Biri Bulundu - Son Dakika

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