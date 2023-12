Burdur\'da Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Saldırılarını Kınadı

Burdur'da üniversite okuyan öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) okuyan Genç İHH, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Yedi Hilal, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İlim Yayma Derneği, Gülistan Derneği, Diyanet Vakfı ve Uluslararası Genç Derneği üyesi öğrenci grupları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarını protesto etti.

Uluslararası Genç Derneği üyesi Hüseyin Ersoy, yaptığı açıklamada, insanlığa seslenerek gaflet uykusundan uyanmalarını istedi.

Uyananların sesinin daha gür çıkması gerektiğini belirten Ersoy, "Eğer yeterince gür diyorsanız, ben de size yetmez diyorum zira daha çok bağırmalıyız." dedi.

Ersoy, tüm dünyanın bu zulme karşı uyanık olması gerektiğine dikkati çekerek "Birleşmiş milletler uyuyor. Sözde aydın sanatçılar, bilim adamları bu konuyu gündemde tutmak için çabalamıyor çünkü onların köpekleri, Gazze'de ölen bir çocuktan daha değerli." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı sesleri ne kadar gür çıkarsa o kadar iyi mücadele edeceklerine değinen Ersoy, şöyle devam etti:

"Tuğ olarak hilali seçen her yer bizim coğrafyamızdır. Buradan Gazze meselesini dert edinen tüm gönül coğrafyamıza selam olsun. Gün gelecek bu ayrılık bitecek. Üsküp Bursa'nın devamı ise Gazze Mardin'in, Kaşgar, Iğdır'ın devamı olacak. İslam'ın kucaklamasıyla her yer huzura erecek."

Protestoya katılan bazı yabancı öğrenciler de İngilizce, Arapça ve Endonezce İsrail'in saldırılarını kınadı.