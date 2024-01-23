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Burdur Valisi Türker Öksüz, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi - Son Dakika
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Burdur Valisi Türker Öksüz, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi

Burdur Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi. Öksüz, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparken, deprem ve Gazze'deki olayları yansıtan anlamlı kareleri tercih ettiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın güzelliğini yansıtan bir fotoğrafı ve Kadın Voleybol A Milli Takımı'nın başarısını gösteren bir kareyi de seçtiğini ifade etti.

Burdur Valisi Türker Öksüz, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi
23.01.2024 - 10:21,  Güncelleme: 10:41
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Burdur Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceleyen Öksüz, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve Erçin Ertürk'ün asrın felaketi depreminden etkilenen Hatay'daki "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Altuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" karesine oy veren Öksüz, " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarını tercih etti.

AA'yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Öksüz, tüm kategorilerdeki fotoğrafların özellikle 6 Şubat depremi ve Gazze'deki olayları yansıtan anlamlı fotoğraflar olduğunu söyledi.

Birbirinden değerli fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Hepsi çok güzel fotoğraflar ama ben depremde 'Hayata Tutunan' fotoğrafındaki kız çocuğunun kurtuluşunu ve Gazze'deki bir morgda hayatını kaybeden bir bebeğin fotoğrafının çok anlamlı olduğunu düşündüğümden bu iki fotoğrafı seçtim. Çevre-Yaşam'da gözbebeğimiz İstanbul Boğazı'nın muhteşem güzelliğini ortaya çıkar fotoğrafı, haber dalında da Hatay'daki yıkımı ve Türkiye Yüzyılı'nı gösteren kareleri seçtim. 2023'de Kadın Voleybol A Milli Takımı'mızın yani filenin sultanlarının başarısını ortaya koyan fotoğraf benim için çok anlamlıydı çünkü önemli bir başarı hikayesini içinde barındırıyor. Emeğin, çalışmanın, gayretin, Türk kadınının çalışarak neleri yapabileceğini göstermesi açısından da çok önemli bulduğumdan bu fotoğrafı spor dalında en iyi fotoğraf olarak seçtim. Hepsi birbirinden değerli, anlamlı, çok güzel kareleri barındırıyor. Bu fotoğrafları çeken Anadolu Ajansının çok değerli muhabirlerini ve foto muhabirlerini gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA
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