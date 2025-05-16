Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Büyükşehir Meclisi'nde Yaşanan Hakaret ve Saldırıya Tepki

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci toplantısında AK Parti ve CHP'li üyeler arasında gerginlik yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın seçilmiş başkanı Mustafa Bozbey'e karşı talihsiz ve yakışıksız ifadeleri kullanan AK Parti Meclis Üyelerinin tutumunu en sert biçimde kınıyorum. AK Parti'den, kendi içinde de bu yakışıksız ifadeler nedeniyle, gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde, bu çirkin saldırıyı sahiplenmiş olacaklardır." diyerek kendisine yöneltilen hakaretlere tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcülerinin söz aldığı toplantıda zaman zaman tartışmalar yaşandı. Başkan Bozbey bunun üzerine oturuma ara verdi. Gerginliğin devamında bazı AK Partili meclis üyelerinin Başkan Bozbey'e hakaret ettiği gerekçesiyle tartışmalar tekrar başladı.

Aranın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, böyle bir olayın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanmasından hicap duyduğunu belirtti. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, ifade özgürlüğüne inanmış insanlar olarak herkesi dinlemek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Söylenenleri yüzde 100 kabul edecek değiliz. Kabul edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Ancak birbirimize karşı söylemlerimizde ve ifadelerimizde insani duygularımızı bırakmamalıyız. Yaşananlardan üzüntü duydum" dedi.

Meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yöneltilen sözlü saldırıların sadece şahsi değil, tüm Bursa'ya yapılmış ağır bir hakaret olduğunu belirten Başkan Bozbey, meclisin çalışma düzenini alt üst ederek, hakaret yağdırarak, belediyenin yasama faaliyetini sabote etmenin siyaset olmadığını, vandallık olduğunu ifade etti.

Meclis çatısı altında sergilenmesi gereken saygı, nezaket ve ciddiyet anlayışının çiğnendiğini, kurumların itibarının hedef alındığını söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa'nın seçilmiş başkanı Mustafa Bozbey'e karşı talihsiz ve yakışıksız ifadeleri kullanan AK Parti Meclis Üyelerinin tutumunu en sert biçimde kınıyorum. AK Parti'den, kendi içinde de bu yakışıksız ifadeler nedeniyle, gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde, bu çirkin saldırıyı sahiplenmiş olacaklardır. Bursa halkının iradesini temsil eden bu makamın onuru, hiçbir kişi ya da grubun siyasi hırslarına malzeme edilemez. Bursa, ahlaklı insanların şehridir. Ağza alınmayacak küfürler ile Bursa'da siyasetin kirletilmesini asla kabul etmiyoruz. Siyasi ahlakı ve Bursa'nın huzurunu korumak için her platformda bu davranışların karşısında olacağımızın altını çiziyoruz" diye konuştu.

"Benim şahsıma hakaret ettiğini zannedenler, aslında tüm Bursalılara hakaret etmiştir"

Başkan Bozbey, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Bursalı hemşehrilerim, Belediye Meclisimizde yaşanan ve bizleri üzen olaylar nedeniyle Bursamız için almamız gereken kararları alamadık. Dahası Meclisimize ve Bursamıza yakışmayan hakaretler işittik. Benim şahsıma hakaret ettiğini zannedenler, aslında tüm Bursalılara hakaret etmiştir. Bursalılar, bizi ve meclis üyelerini, sorunlarının çözülmesi, Bursa'da huzurla, güvenle yaşayacağı alanların inşa etmemiz için seçti. Bu nedenle de en büyük üzüntüm, yaşananların meclis toplantımızı yapılamaz hale getirmesi ve Bursalılar için alacağımız kararları ertelemek zorunda kalmamız oldu. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. Tüm bu yapılanlara rağmen biz Bursalıların sorunlarını çözmeye, Bursalıları gülümsetmeye devam edeceğiz."

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: AK Parti'den, bu şahsın yakışıksız ifadeleri nedeniyle, gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum

Toplantıda yaşanan kavganın görüntülerini paylaşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, şu sözlerle tepkide bulundu:

"Meclis'te hakareti ve şiddeti kınıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemizin 2. Dönem 5. Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Oturumunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'na yöneltilen sözlü saldırılar sadece şahsı değil, yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip kadim şehrimiz Bursa'ya yapılmış ağır bir hakarettir. Meclis'in çalışma düzenini alt üst ederek, hakaret yağdırarak, belediyenin yasama faaliyetini sabote etmek, siyaset değil, vandallıktır.

Meclis çatısı altında sergilenmesi gereken saygı, nezaket ve ciddiyet anlayışı açıkça çiğnenmiş; kurumlarımızın itibarı hedef alınmıştır. Bursa'nın seçilmiş başkanı Mustafa Bozbey'e karşı talihsiz ve yakışıksız ifadeleri kullanan AK Parti Meclis Üyesi şahsın tutumunu en sert biçimde kınıyorum. AK Parti'den, bu şahsın yakışıksız ifadeleri nedeniyle, gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde, bu çirkin saldırıyı sahiplenmiş olacaklardır.

Bursa halkının iradesini temsil eden bu makamın onuru, hiçbir kişi ya da grubun siyasi hırslarına malzeme edilemez. Bursa, ahlaklı insanların şehridir. Ağza alınmayacak küfürler ile Bursa'da siyasetin kirletilmesini asla kabul etmiyoruz ve siyasi ahlakı, Bursa'nın huzurunu korumak için her platformda karşısında olacağımızın altını çiziyoruz."