Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'in tutukluluğuna devam kararı
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Nilüfer Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın tutukluluk halinin devamına, 16 tutuklu sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Zehra Değirmenci

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın tutukluluk halinin devamına, 16 tutuklu sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Nilüfer Belediyesi'nde geçmiş dönemlere ait "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddialarına ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 kişinin yargılandığı davanın 8'inci gününde sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Dün gerçekleşen duruşmada ara mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Tarık Tarım, Sertaç Aşlak, Tolga Şen, Ümit İrven, Mehmet Ziya Arslan, Nevzat Güleneli ve İsmail Din'in tahliyesini talep etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Ahmet Atış, Şemsi Oğuz, Ayşegül Erkol, Tamer İşler, Muttalip Koral, Batuhan Abay, Doğan Gündüz, Hüseyin Gür, Sırrı Aydın, Şevket İlhan, Abdulkadir Alkan, Orhan Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Berat Göral, Şener Arslan, Serkan Bayram, Faruk Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Zafer Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Mehmet Faruk Çelebi ve Murat Noyan Rızvanoğlu'nun da tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesini talep etti.

BOZBEY'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

20 Temmuz tarihinde başlayan duruşmada hakim bugün ara kararını açıkladı. Hakim, görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hüseyin Gür, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Şemsi Oğuz, Tamer İşler, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Batuhan Abay, Berat Göral, Doğan Gündüz, Faruk Bakgör, Ferhat Bakgör, Mehmet Faruk Çelebi, Necati Çelebi, Yusuf Bakgör, Şevket İlhan, Serkan Bayram, Sırrı Aydın, Şener Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar; İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Orhan Çelebi, Mehmet Ziya Aslan, Muttalip Koral, Nevzat Güleneli, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Ayşegül Erkol, Murat Noyan Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Zafer Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Ümit İrven, Tolga Şen, İsmail Din hakkında tahliye kararı verildi.

Bir sonraki duruşma 5 Ekim 2026 tarihinde görülecek.

İlk oturumları basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen dava, 23 Temmuz tarihinden itibaren basına kapalı şekilde sürdürülmüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika

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