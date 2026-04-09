Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti\'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

09.04.2026 13:47
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine yapılan başkanvekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Şahin Biba kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından yapılan ve CHP’nin aday göstermeyerek katılmadığı Başkanvekilliği seçimini AK Partili kazandı.

SEÇİM ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Saat 11.00'de yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi. Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi. 200 kişilik CHP'li grup ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.

CHP ADAY ÇIKARMADI

Seçimde AK Parti, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba’yı aday gösterdi. CHP ise seçimde aday çıkarmama kararı aldı.

BELEDİYE MECLİSİ ARİTMETİĞİ 

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 50, MHP’nin 8 ve BBP’nin 1 üyesi bulunuyor. CHP’nin 41 üyesi yer alırken, İYİ Parti’nin 3, Türkiye İttifakı Partisi’nin 1, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve 1 bağımsız üye de mecliste temsil ediliyor.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti’nin adayı Şahin Biba, tek aday olarak girdiği seçimi 3. turda kazanarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.

106 üyeli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılan 61 üyenin oyunun tamamını ilk turda, ikinci turda da 60 oy alan ancak gerekli 71 oya ulaşamayan Şahin Biba, 3. turda salt çoğunluğa bakıldığı için 61 üyenin kararıyla başkanvekili seçildi.

BAŞKANVEKİLİ BİBA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçilen AK Parti’li Şahin Biba, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Bursa’ya hizmet vurgusu yaptı. Biba, belediye meclisindeki çoğunluğun millet iradesini yansıttığını belirterek, herkesin demokratik sürece saygı duyması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı başta olmak üzere kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararların doğrudan halkın iradesini temsil ettiğini ifade etti. Meclisteki üye dağılımına dikkat çeken Biba, çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğunu hatırlatarak, bu tablonun Bursa’nın tercihinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bursa’nın tarihsel ve kültürel önemine vurgu yapan Biba, “Bursa sıradan bir şehir değildir. Her adım, her karar yalnızca bugünü değil yarını da şekillendirecek” dedi.

“MAZERET DEĞİL, HİZMET ÜRETECEĞİZ”

Görev anlayışlarının unvan değil sorumluluk üzerine kurulu olduğunu belirten Biba, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan tüm enerjilerini Bursa’ya hizmet için kullanacaklarını söyledi. Siyasetin merkezinde polemik değil hizmetin yer alacağını ifade eden Biba, “Bizim tek gündemimiz Bursa olacak” diye konuştu.

Biba ayrıca, 17 ilçenin tamamında ayrım yapılmadan hizmetlerin sürdürüleceğini vurgulayarak, ihtiyaç duyulan her noktada çözüm üretme hedefiyle çalışacaklarını kaydetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Diyego Can Diyego Can:
    hırsızlık artık belediyelerden adam çalarak yapılmaya başlandı öbür tarafta yatacak yeriniz yok 73 43 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    yazık. 61 28 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Yazıklar olsın bunca oy ne olacak 26 11 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    diyogo hirsizlik yapmasinlar 18 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var
ABD’li senatör “Yalan söylüyor“ diyerek Trump’ın ateşkes için kabul ettiklerini sıraladı ABD'li senatör "Yalan söylüyor" diyerek Trump'ın ateşkes için kabul ettiklerini sıraladı
Selçuk İnan’dan Galatasaray maçı hakkında açıklama Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı hakkında açıklama
Aksaray’da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir’in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
