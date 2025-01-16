Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi\'nden İş Birliği Protokolü

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Üniversitesi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, eğitim, araştırma faaliyetleri ve teknik projelerin geliştirilmesini hedefliyor.

16.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:53
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Üniversitesi arasında kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi arasında "iş birliği çerçeve" protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları ile yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma projeleri yürütülmesi, belediyenin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, kentin öncelik ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel içerikli projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kariyer ve teknoloji fuarlarına katılım sağlanması, öğrenci topluluklarına teknik destek verilmesi, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları gibi etkinliklerde tarafların olanak ve yetenekleri ölçüsünde destek sunulması öngörülüyor.

Üniversite öğrencileri ile çeşitli konularda ortak çalışmalar ve araştırma projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine staj fırsatlarının sunulması ve teknik gezi imkanlarının tanınması da iş birliği alanları arasında yer alıyor.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını söyledi. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla protokolün hayata geçirildiğini belirten Başkan Bozbey, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, gençlerimize ve kentimize değer katacak projelerde birlikte çalışacağız. Bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl'e, Genel Sekreter Ali Mollasalih'e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Protokolün kentimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise iş birliği protokolünün her iki kuruma ve Bursa'ya değer katacağına inandığını dile getirerek, katkısından dolayı Başkan Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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