Bursa Büyükşehir Meclisi'nde "Su" Düzenlemesi İçin Tarih Verildi

(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, Başkan Vekili Şahin Biba yönetiminde gerçekleştirildi. Bursalıların su faturalarına ilişkin serzenişlerini bildiklerini belirten Biba, "Hazırladığımız düzenlemeyi mayıs ayındaki BUSKİ Genel Kurulu'nun hemen ardından yapılacak meclis toplantısında hayata geçireceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı birinci oturumu, Başkan Vekili Şahin Biba'nın yönetiminde yapıldı. Toplantıda, şehrin gündemindeki öncelikli konular, 23 Nisan etkinlikleri ve Bursaspor'un şampiyonluk yolundaki maçı ele alındı.

"Eğitim, sadece okulda değil; ailede başlar"

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı dileyen Başkan Vekili Şahin Biba, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi. Şiddetin; ilim ve irfan yuvalarıyla yan yana anılmasının asla kabul edilemeyeceğini anlatan Başkan Vekili Biba, "Devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli tedbirleri kararlılıkla almaktadır. Bizler de yerel yönetimler olarak özellikle çocuklarımızın güvenliği, farkındalık çalışmaları ve sosyal destek mekanizmaları gibi üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız. Öte yandan unutmamalıyız ki eğitim, sadece okulda değil; ailede başlar. Çocuklarımızı sevgiyle büyütmek, onları doğru yönlendirmek ve değerleriyle birlikte yetiştirmek görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla bu olayların üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bursaspor'un şampiyonluk kutlamasına davet

Bu hafta sonu şampiyonluk maçına çıkacak olan Bursaspor'a da başarılar dileyen Başkan Vekili Biba, "Bursasporumuz şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacak. Tüm Bursa tek yürek olacağız ve takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Şimdiden teknik direktörümüze, antrenör hocalarımıza, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Gönülden inanıyoruz, bu maçı alacağız ve şampiyon olacağız. Bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Hüdavendigar Parkı ve Millet Bahçesi'ne dev ekran kuracağız" dedi.

23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını dile getiren Başkan Vekili Biba, "23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin bağımsızlık yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biridir ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Çarşıbaşı'ndan başlayacak kortej yürüyüşümüzle bayram coşkusunu yaşayacağız. Ardından saat 14.00'te Merinos Parkı'nda çocuk şenliğini gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin etkinliklere rahatça katılabilmesi için 23 Nisan günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Aynı gün, hayvanat bahçemiz ücretsiz olacaktır. Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de indirimli olarak 200 TL'ye ulaşım imkanı sağlanacak" diye konuştu.

"Tek önceliğimiz Bursa'ya ve Bursalılara hizmet etmek"

9 Nisan'da Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin takdiriyle kendisine tevdi edilen görevin sorumluluğunun farkında olduğunu da vurgulayan Başkan Vekili Biba, "Özellikle belirtmek isterim ki Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak parti ayrımı gözetmeksizin 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı uyumlu, eşit ve adil bir şekilde sürdüreceğiz. Bursa'ya layıkıyla hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En önemli ve tek önceliğimiz Bursa'ya ve Bursalılara hizmet etmektir" dedi.

"Oturduğumuz koltuklar, Bursalıların bize emanetidir"

Oturdukları koltukların birer emanet olduğunu söyleyen Başkan Vekili Biba, süreç içerisinde emanet edilen koltukları nasıl devredileceğinin önemli olduğunu belirtti. Koltukların sahibi olmadıklarının altını çizen Biba, "Oturduğumuz koltuklar, Bursalıların bize emanetidir. Bu koltuklarda oturduğumuz sürece Bursalılara hak ettiği şekilde hizmet etmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de tüm meclis üyelerimiz ilçelerine ve Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet edecektir. 17 ilçede ayrım olmayacağına emin olabilirsiniz. Hiçbir ilçeyle herhangi bir zıtlaşma yaşanmayacaktır. Bizler Bursalıları hiçbir şekilde yormayacağız" diye konuştu.

"Ben çalışmaya geldim"

Tek amaçlarının, Bursalılara en iyi şekilde hizmet edebilmek olduğunu dile getiren Başkan Vekili Biba, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük gayretle hizmet edeceklerini söyledi. Göreve geldiği günden beri makam koltuğuna oturmadığını açıklayan Biba, "Oturmaya da niyetim yok. Ben çalışmaya geldim. Bulunduğum sürece de çalışacağım. Birlikte çalışacağımızı sözle değil, icraatlarımızla tüm hemşehrilerimiz görecektir" dedi.

"Su fiyatlarıyla ilgili düzenleme çalışması yapıyoruz"

Bursalıların çözüm bekleyen konuları olduğunun da farkında olduklarını söyleyen Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin beklentilerini iyi bildiklerini ifade etti. Başta su fiyatlarındaki düzenlemeler olmak üzere temel belediyecilik hizmetlerine ilişkin alınması gereken kararların süratle alınacağını ve atılması gereken adımların ivedilikle atılacağını belirten Biba, "Hemşehrilerimizin su fiyatlarıyla ilgili dile getirdiği serzenişleri dikkatle takip ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Su, hayatın en temel ihtiyaçlarından biridir. Vatandaşlarımızın bu hizmete erişiminin daha dengeli ve sürdürülebilir şartlarda olması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla su fiyatlarıyla ilgili düzenleme çalışması yapıyoruz" diye konuştu.

"Hazırladığımız düzenlemeyi mayıs ayında hayata geçireceğiz"

Amaçlarının Bursalıların bütçesini gözeten, aynı zamanda hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan dengeli bir çözüm ortaya koymak olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, "Sonuçta BUSKİ'nin de yatırımlarına devam edebilmesi gerekiyor. Hem vatandaşlarımızın hem BUSKİ'nin faydalanabileceği şekilde bir düzenleme yapacağız. Hazırladığımız düzenlemeyi de mayıs ayındaki BUSKİ Genel Kurulu'nun hemen ardından yapılacak meclis toplantısında tüm meclis üyelerimizle birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkanlık Divanı, encümen ve ihtisas komisyonları üyeliklerinin seçimi gizli oylamayla yapıldı. Meclis birinci başkanvekilliğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ikinci başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban seçildi. Encümen üyeliklerine ise, İsmail Şenol, Ali Sait Adiloğlu, İbrahim Türkan, Osman Şahin ve Bülent Kandemir seçildi.

Açık oylama ile yapılan ihtisas komisyonlarına ise AK Parti'den ve CHP'den 3, MHP'den 1'er üye seçildi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin, komisyonlardan gelen evrakların ve önergelerin görüşülmesiyle sona erdi.