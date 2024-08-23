Erkek arkadaşı eve gizli kamera yerleştirdi, köpeklere işkence ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Erkek arkadaşı eve gizli kamera yerleştirdi, köpeklere işkence ettiği ortaya çıktı

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Bursa'da, E.D.C. isimli kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri, eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Polis soruşturma başlatırken, 2'si yavru, 4 köpek, Osmangazi ilçe Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Köpekler, savcılık kararından sonra geçici olarak sahiplendirilecek.

23.08.2024 11:32  Güncelleme: 12:10
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Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. (30) isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi, 2'si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti. Olay, E.D.C.'nin eski erkek arkadaşının, evde bulunan güvenlik kameralarını cep telefonu ile izledikten sonra, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, polise vermesiyle ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

E.D.C.'nin, yavru ve yetişkin köpeklere bağırıp daha sonra da dakikalarca dövdüğü görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Gelen tepkiler üzerine E.D.C., köpekleri bırakarak evden ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkek arkadaşı eve gizli kamera yerleştirdi, köpeklere işkence ettiği ortaya çıktı

4 KÖPEĞE ŞİDDET TANISI KOYULDU

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, savcılıktan alınan iznin ardından köpekleri geçici olarak Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına bıraktı. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, 15 Ağustos günü yapılan ihbar sonrası, belirtilen adrese gittiklerini belirterek, "4 köpeğe şiddet edildiği tanısını koyduk. Dişi olan yavru köpeklerin birinde de darp ve sol gözünde kanama tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Erkek arkadaşı eve gizli kamera yerleştirdi, köpeklere işkence ettiği ortaya çıktı

KÖPEKLER SAHİPLENDİRİLECEK

Bursa Cumhuriyet Savcısının kararı ile köpeklere barınaklarında, veteriner hekim kontrolünde baktıklarını söyleyen Özdemir, "Yetişkin hayvanlar 3-4 yaşlarında, yavruların ise 45 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda durumları iyi. Annelerini emen yavrulara kuru mama da veriyoruz. Savcılık kararı ile bu hayvanları geçici olarak özel veya tüzel kişilere sahiplendireceğiz" diye konuştu. Aynı zamanda HAYDİ ekibi, cep telefonu ile de ulaşamadığı E.D.C.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erkek arkadaşı eve gizli kamera yerleştirdi, köpeklere işkence ettiği ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, Osmangazi, 3-sayfa, Bursa, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek arkadaşı eve gizli kamera yerleştirdi, köpeklere işkence ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Remzi Ozdemir: Evde dört tane köpeğin ne işi var Annelerine bir bardak su vermezler Ayrıca komşuları o gürültüyü çekmek zorunda degil 33 10 Yanıtla
  • Ne Pa: Ellerin kırılsın 12 0 Yanıtla

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