Bursa\'da Eğlence Mekanındaki Kavga: Baba ve Oğul Tutuklandı

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BURSA'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 garson ile 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mertcan Akça'nın (26) babası Köksal Akça (54) da 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlaması ile ilk duruşmada tutuklandı. Dava dosyasına kavga ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri girerken, Köksal Akça'nın avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin tesadüfen olayı gördüğünü, kavgayı ayırmak için araya girdiğini, yeni görüntülerle de bu durumun sabit olduğunu savundu.

Olay, 23 Eylül 2023'te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Garsonlardan Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile müşteri Mertcan Akça arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan Akça üzerindeki tabancayı çekip, ateş etti. Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün yaralandı. Şüpheli Mertcan Akça 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar araçlarla özel bir hastaneye götürüldü.

128 GÜN SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, il dışına çıkan şüphelinin Bursa'ya geri döndüğünü tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mertcan Akça'yı takibe aldı. Mertcan Akça, 28 Ocak'ta bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akça, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Mertcan Akça'nın, 2 garson ile güvenlik görevlisini yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eğlence mekanından çıkarılan Mertcan Akça'nın telefonda konuştuğu, sonra da bir masaya servis yapan garsona tokat attığı görüldü. Çıkan arbedenin ardından Mertcan Akça'nın etraftaki kalabalığa rağmen çalışanlara ateş açıp, yanındaki kişiyle birlikte otomobille kaçtığı görüldü. Akça'nın birlikte otomobile bindiği kişinin babası Köksal Akça olduğu ve kavga anında da olay yerinde olduğu tespit edildi. Görüntüler sonrası Köksal Akça hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İLK DURUŞMADA BABA DA TUTUKLANDI

Baba-oğul hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Akça ile hakkında yakalama kararı bulunan babası Köksal Akça ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar ilk duruşmada ifade vermezken, Köksal Akça, davanın ilk duruşmasında, 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Duruşma ertelenirken, dava dosyasına kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde; Mertcan Akça'nın, sipariş nedeniyle tartıştığı garsonlar ile kavga ettiği, arbedeyi Akça'nın babası Köksal Akça'nın ayırmaya çalıştığı görüldü. Mertcan Akça'nın tabancayla ateş edip, garsonları ve güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra, babasıyla birlikte otomobile binip kaçtığı, mekanın diğer garsonlarının peşlerinden sandalye fırlattıkları da görüntülere yansıdı.

'GÖRÜNTÜLERDE MÜVEKKİLİMİN KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜLÜYOR'

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Köksal Akça'nın avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin tesadüfen olay yerinde olduğunu ve oğlunun kavgasını görünce ayırmak istediğini belirterek, dava dosyasına sundukları kamera görüntülerinde de bunun açıkça görüldüğünü söyledi. Müvekkilinin tutuklanma gerekçesinin aksine oğlunun eylemine iştirak etmediğini savunan Gündoğdu, karara itirazda bulunacaklarını belirterek, "Olay akşamı eğlence mekanında tartışma yaşayan müvekkilimin oğlu Mertcan, belinden çıkardığı silahı düşürüyor. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan babası, kavgayı görünce ayırmaya çalışıyor. Arbede büyüyünce belinden çıkarttığı silahı düşüren Mertcan, kavgayı ayırmaya çalışan babasını yerde görünce onu kurtarmak istiyor. Bu nedenle ateş açıyor. Olay sonrası Mertcan tutuklanıyor. Soruşturma sonrası ağır ceza mahkemesinde açılan davaya katılan müvekkilim de 'oğlunun eylemine iştirak etmek' suçundan tutuklandı. Görüntülerde; müvekkilimin sadece yere düştükten sonra can havli ile bir kişiye ayağıyla hamle yapması görülüyor" dedi.