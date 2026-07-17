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Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti

Bursa\'da Eski Sevgili Cinayeti
17.07.2026 10:33
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Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i öldürüp intihara kalkıştı, mahkeme süreci başladı.

BURSA'da, güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40), başından tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihara kalkışan Halit Dertli'nin (49) yargılanmasına başlandı. Olay sonrası 3 ay hastanede yatan ve taburcu olunca tutuklanan Dertli, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Dertli, yeni ameliyat olduğu için yüzünde kanama olduğunu ve savunmasını yapamayacağını belirtti. Duruşma, ertelendi.

Olay, 4 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezinde meydana geldi. Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in iş yerine gelip, içerideki herkesi dışarı çıkararak kapıyı kilitledi, ardından silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz, kurtarılamadı. Karadeniz, otopsisi sonrası Mihraplı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 çocuk babası Halit Dertli ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı ve eski sevgili olduğu öğrenildi. İddiaya göre, barışmak için eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, teklifinin reddedilmesi üzerine iş yerindeki müşteri ve çalışanları dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği belirtildi. Önce Karadeniz'e 2 el, sonra iş yerinin kapısına 7 kez ateş açan Dertli'nin, yine yaralı kadına yönelip 4 kurşun daha sıktığı ve ardından aynı silahı kendi başına dayayıp intihara kalkıştığı öne sürüldü.

Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli'nin binaya son kez yaklaşık 2 saat arayla girdikleri ve olay sonrası yaşanan panik anları, güzellik merkezinin bulunduğu iş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nagihan Karadeniz'in sahibi olduğu güzellik merkezinin bulunduğu iş merkezine girmesinden yaklaşık 2 saat sonra, Halit Dertli'nin de binaya geldiği görülüyor. Olayın ardından yaralıların sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Halit Dertli'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı, iddianamesini tamamladı. Savcılık 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'dan da 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Nagihan Karadeniz'i öldürüp, ardından intihar girişiminde bulunan Halit Dertli'nin yargılanmasına, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada Nagihan Karadeniz'in oğlu Y.K., taraf avukatları ve tanıklar hazır bulunurken, tutuklu sanık Halit Dertli ise cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Dertli'nin sol yanağında büyük bir bandaj olduğu, sürekli ağzına peçete ile tampon yaptığı görüldü. Mahkeme başkanı tarafından savunma yapması istenen sanık, "Ben yeni ameliyat oldum ve kanamam var. Savunmamı sonra yapmak istiyorum" diyerek kanlı peçeteyi gösterdi. Mahkeme heyeti bunun üzerine Halit Dertli'nin koğuşuna götürülüp dinlenmesini, karar verileceği zaman tekrar çağrılacağını belirtti.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Nagihan Karadeniz'in oğlu Y.K., "Olayı sonradan öğrendim. Telefonla beni aradılar. Hastaneye gittiğimde olayı öğrendim. Olayın araştırılmasını istiyorum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'MÜŞTERİ OLARAK GİTTİĞİMDE ARKAMDAN İÇERİ GİRDİ'

Olay günü güzellik merkezinde randevusu olduğunu anlatan tanık S.A., "Ben müşteriyim. Randevum vardı, o saatte. Kapıyı benim için açtıklarında arkamdan içeri girdi. Bizi dışarı çıkardı. Biz, 'Ne oluyor' dediğimizde 'Sadece konuşacağız' dedi ve bizi itekledi. Sonra kapıyı kilitledi. Nagihan hanımla baş başa kaldılar. Daha sonra kapıyı çaldık. Sanık bize 'Gidin, daha kötü olur' diye bağırdı. Telefonumun şarjı bittiği için ben polisi arayamadım. Yan komşulardan aramalarını istedik. Sonra içeriden sesler geldi. Nagihan hanımın, 'Silahını bırak' dediğini duydum. 5 dakika sonra da silah sesleri geldi" diye konuştu.

'KAPIYA ATEŞ AÇTI'

Güzellik merkezinde stajyer olarak çalıştığını belirten Z.K. de "Akşam kapı çaldı, müşteri gelmişti. Müşteriyi içeri aldım. Tam kapıyı kapatırken Halit Dertli içeri girdi. S.A. hanımla beni itekleyerek dışarı çıkardı. S.A.'nın telefonunun şarjı bitmişti, benim telefonum da içeride kalmıştı. Bunun üzerine yan komşuya giderek polisi aramasını söyledim. Komşumuz polisi aradıktan sonra iş yerinin kapısını çalarak, sanığa sakin olmasını, kapıyı açmasını ve birlikte sakince konuşmalarını söyledi. Bunun üzerine Halit Dertli içeriden kapıya ateş açtı. Daha sonra içeriden bağırışlar ve kavgaların ardından silah sesi duyduk" dedi. Halit Dertli'nin Nagihan Karadeniz'in eski sevgilisi olduğunu belirten Z.K., "Nagihan abla, bana daha önce sanıktan gelen tehdit mesajlarını göstermişti" diye konuştu.

Nagihan Karadeniz'in oğlunu, tanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Halit Dertli'nin ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti - Son Dakika

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