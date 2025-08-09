Bursa\'da Gazze İçin Vicdan Yürüyüşü

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze Vicdan Yürüyüşü" düzenlendi.

Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi öncülüğünde Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze Vicdan Yürüyüşü" yazılı pankart açtı.

Daha sonra toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar ile tekbirler eşliğinde 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından toplanan grup adına açıklama yapan Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi sözcüsü Burhan Sayılgan, platformu Bursa'da yer alan tüm sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve gönüllülerden oluşan ortak vicdanın sesi olmak üzere kurduklarını bildirdi.

İnisiyatif olarak bu yürüyüşle yalnızca Gazzelilerin sesi olmakla kalmadıklarını ifade eden Sayılgan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda tüm dünyaya bir mesaj veriyoruz. İnisiyatif olarak mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Zulüm kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşısında duracağız. Bizim vicdanımız sınır tanımaz. Rengimiz, dilimiz, inancımız farklı olsa da zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığa çağrımızdır. İyi duysunlar sessiz kalmayın. Unutmayın ki zulme sessiz kalan, zulmün ortağıdır."

Sayılgan, boykotun önemine dikkati çekerek, "Ben bir kahve içersem bir şey olmaz demeyin. Bir kahve bir kurşundur. Bir kola bir kurşundur. Bir burger, bir kurşundur. Lütfen dualara ısrar edin. Bizim iki tane silahımız var. Boykot ve dua." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Salih Kumaş da Müslümanların üzerine düşen görevin birbirini ayrıştırmak değil, tek yürek halinde hareket etmek olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Yürüyüşe AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilli Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç??????? ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.