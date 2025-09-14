Bursa'da Hırsızlık Cinayeti - Son Dakika
Bursa'da Hırsızlık Cinayeti

14.09.2025 11:29
Kar maskesi takarak içki çalan Ömer Candar, yakalamaya çalışan Serdar Sülün'ü bıçaklayarak öldürdü.

BURSA'da kar maskesi takarak girdiği tekel bayisinden içki çalıp kaçan, kendisini yakalamak isteyen iş yeri sahibinin oğlu Serdar Sülün'ü (36) 7 bıçak darbesiyle öldüren Ömer Candar (25), tutuklu yargılandığı davada, "Kaçarken Serdar Sülün önüme geçip yumruk atarak beni yere düşürdü. Bu sırada elini beline getiricine bıçak çıkartacağını düşünüp yanımdaki çakıyı rastgele salladım. Neresine isabet ettiğini bilmiyorum. Pişmanım ailesinden özür diliyorum" dedi.

Olay, 13 Şubat saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Nurettin Sülün'ün işlettiği tekel bayisine arkadaşı M.C.D. ile birlikte gelen kar maskeli Ömer Candar, dolaptan aldığı 2 şişe içkiyi montunun içine saklayıp çıktı. İddiaya göre Candar kaçarken, arkadaşı dükkanın önünde bekledi. Durumu fark eden Nurettin Sülün, telefonla oğlu Serdar Sülün'ü arayıp durumu haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Sülün, Ömer Candar ile sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Candar yanındaki bıçakla Sülün'ü 3'ü kalbinden olmak üzere 7 yerinden bıçaklayıp, arkadaşıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Serdar Sülün kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

TAKSİYE BİNERKEN YAKALANDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer Candar ile yanındaki arkadaşı M.C.D.'yi olaydan yarım saat sonra Ankara Yolu Caddesi'nde taksiye binip kaçmak isterken, suç aletiyle birlikte yakaladı. 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Candar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ömer Candar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MONTUNUN İÇİNE SAKLADI

Öte yandan kar maskeli şüphelinin, tekel bayisinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekel bayisine yanındaki arkadaşı ile birlikte gelen Candar'ın dolaptan aldığı içki şişesini montunun içine sakladığı yer aldı. Ömer Candar ile yanındaki arkadaşının soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarken, bir müşteriye para üstü veren Nurettin Sülün'ün olayı fark edip, şüphelilerin peşinden gitmesi de görüldü.

'BIÇAKLAYACAK SANDIM'

Ömer Candar'ın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Serdar Sülün'ün annesi Ayfer Sülün, babası Nurettin Sülün, şüpheli Ömer Candar ve avukatı katıldı. Savunmasını yapan Candar, olay günü arkadaşı M.C.D. ile içki içmek istediklerini, ancak parası olmadığı için çalmaya karar verdiklerini belirterek, "Markete girdim, içki dolabından bir içki şişesi alarak market sahibi ile fiziksel herhangi bir temasın olmaksızın iş yerinden kaçarak uzaklaşmaya başladım. Ancak bu sırada beni iki araçla takip ettiklerini gördüm. Kaçarken maktulün peşimden hakaret ederek koştuğunu gördüm. Maktul beni bu şekilde kovalarken bir ara bana yumruk atarak beni yakaladı. O sırada elini beline doğru götürünce, bıçak çıkartacağından şüphelendim ve üzerimde bulunan çakıyı çıkartarak rastgele savurmaya başladım. Maktulün tam olarak neresine kaç kez bıçakla vurduğumu hatırlamıyorum. Bu sırada maktul yere düştü, yanına bir kadın geldi. Ben de bu sırada olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" diye konuştu.

'İYİ AKŞAMLAR' DİYİP KAÇTI'

Mahkeme heyeti şüphelinin ardından ölen Serdar Sülün'ün babası Nurettin Sülün'e söz verdi. Olay anında tekel bayide bulunduğunu belirten Sülün, "İçeride başka bir müşterim olduğu sırada sanık ve arkadaşı markete girdiler. Sanığın yüzünde kar maskesi vardı. Arkadaşı M.C.D. markette dolanırken sanık içki dolabına gitti ve buradan bir içki aldı. Ben onu kar maskeli gördüğüm için takip ediyordum. İçkiyi aldıktan sonra parasını ödemeden iş yerimden dışarıya çıktı. Elini de havaya kaldırarak 'Hadi iyi akşamlar' şeklinde bir söz söyledi. Bu şekilde iş yerimden içkiyi çalarak kaçtı" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BENİ ÖLDÜRSEYDİN'

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için iş yerini kapattığını belirten Nurettin Sülün, "Ben eşimle birlikte bir araçla, oğlum Serdar da Buse isimli komşumuzla başka bir araçla oradan ayrıldık. Biz yolda sanığı görünce oğlum Serdar'a bu durumu bildirdik. Serdar daha sonra sanığın bulunduğu yere gitmiş ve onu kovalamış. O anları ben göremedim, eşim de görmedi. Sanığın oğlumun silah çektiği şeklindeki beyanları da doğru değildir. Orada yaşanan olayda sanık oğlumu bıçaklayarak ölümüne neden olmuştur" dedi. Nurettin Sülün daha sonra sanığa dönerek "Keşke oğlum yerine beni öldürseydin" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, sanık Ömer Candar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

