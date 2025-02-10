Bursa'da Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 19 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 19 Tutuklama

Bursa'da düzenlenen operasyonla 33 zanlı yakalandı, 19'u tutuklandı. 20 bin metre kablo çalındı.

10.02.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 33 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da, 11'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 35 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyonu sonucu yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karacabey adliyesine sevk edilen zanlılardan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen zanlılardan 2'sini arama çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 9 tabanca, 255 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 minibüs, 1 pikap, bir miktar nakit para, altın ve bir miktar uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin tüm banka hesaplarına bloke konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Enerji, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 19 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 04:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 19 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.