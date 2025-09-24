Bursa'da Metro İstasyonunda Çarpma Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Metro İstasyonunda Çarpma Kazası

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Metro İstasyonunda Çarpma Kazası
24.09.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Metro İstasyonunda Çarpma Kazası
Haber Videosu

Şakalaşan öğrenciler, 60 yaşındaki adamı raylara düşürdü, metro zamanında durarak hayatını kurtardı.

Bursa'da metro bekledikleri sırada peronda şakalaşan 2 öğrencinin çarptığı Abdulkadir Kavaklıgil (60) raylara düştü. O sırada istasyona yaklaşan metronun zamanında fren yapmasıyla Kavaklıgil, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'da korkutan bir olay meydana geldi. Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.

ŞAKALIŞIRKEN ÇARPTIKLARI YAŞLI ADAM RAYLARA DÜŞTÜ

Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.

SON ANDA KURTULDU

İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Metro İstasyonunda Çarpma Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu
Elon Musk’ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

19:03
İlk 11’ler belli oldu Beşiktaş’ta büyük sürpriz, 2007’li genç yıldız sahada
İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz, 2007'li genç yıldız sahada
18:42
Galatasaray’ın rakibi Liverpool’a kötü haber Genç yıldız sezonu kapattı
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Suriye lideri Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Suriye lideri Şara ile görüştü
18:07
TBMM’de yemek ücretlerine zam
TBMM'de yemek ücretlerine zam
17:39
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
17:22
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
17:19
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı
16:35
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin’i tanıma şartını açıkladı
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 19:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Metro İstasyonunda Çarpma Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.