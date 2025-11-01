Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

Haberin Videosunu İzleyin
01.11.2025 12:39  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı
Haber Videosu

Bursa'da belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında çıkan yer kavgası, bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında oturma yeri tartışması kavgaya dönüştü.

OTURMA YERİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi güzergahında sefer yapan 9-D numaralı belediye otobüsünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen iki kadın yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

YOLCULAR VE ŞOFÖR ARAYA GİRDİ

Kavgayı fark eden diğer yolcular ile otobüs şoförü, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak kadınlar, otobüsten indikten sonra da tartışmayı sürdürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.

O ANLAR KAMERADA

Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının birbirine vurduğu anlar ve çevredeki yolcuların kavgayı ayırma çabaları yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kavga, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uygar Demirbas:
    Lütfen artık herkese kimlik ve TC numarası vermeyiniz ormanda yaşaması bile sakıncalı canlılar içimizde yaşıyor vede seçimde oy bile kullanıyorlar sonuç şu anki Türkiye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
Muazzez Abacı’nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Sudan’ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Özgür Özel’in 5.5 milyon TL’lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
UEFA açıkladı Türkiye’den 2 stadyum dev finallere aday UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular

13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
12:49
Faruk Fatih Özer kimdir ’’Türkiye’de ilk’’ diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
Faruk Fatih Özer kimdir? ''Türkiye'de ilk'' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
12:13
Şaşırtan görüntü İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde
Şaşırtan görüntü! İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde
11:56
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
11:49
Altında işler karıştı Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
11:35
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
10:59
Gebze’de alarm 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
10:49
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
10:39
Yeni faylar tespit edildi Prof. Dr. Sözbilir’den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
10:31
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
09:35
Altın piyasasında sürpriz karar Merkez Bankası alımı durdurdu
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 14:12:19. #7.11#
SON DAKİKA: Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.