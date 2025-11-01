Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

Bursa'da belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında oturma yeri tartışması kavgaya dönüştü.
Olay, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi güzergahında sefer yapan 9-D numaralı belediye otobüsünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen iki kadın yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.
Kavgayı fark eden diğer yolcular ile otobüs şoförü, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak kadınlar, otobüsten indikten sonra da tartışmayı sürdürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.
Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının birbirine vurduğu anlar ve çevredeki yolcuların kavgayı ayırma çabaları yer aldı.
