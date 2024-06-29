Bursa'da Otomobilin Kliması Açıkken Uyuyan Kişi Egzoz Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Otomobilin Kliması Açıkken Uyuyan Kişi Egzoz Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'da evinin altındaki garajda otomobilini çalıştırıp, klimasını açarak uykuya dalan Alpaslan Yıldırım (36), egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

29.06.2024 02:44
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BURSA'da evinin altındaki garajda otomobilini çalıştırıp, klimasını açarak uykuya dalan Alpaslan Yıldırım (36), egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altında bulunan garaja otomobilini park eden Alpaslan Yıldırım, çalışan aracının klimasını açarak içinde uyudu. Kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiğinde otomobilin çalıştığını fark etti. Garajın kapısını çalan Yıldırım'ın yakınları, açan olmayınca, arka kapıdan girdi. Garajın içerisinin egzoz gazıyla dolu olduğunu, Alpaslan Yıldırım'ın da otomobilde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alpaslan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Garaj ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa\'da Otomobilin Kliması Açıkken Uyuyan Kişi Egzoz Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobilin Kliması Açıkken Uyuyan Kişi Egzoz Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobilin Kliması Açıkken Uyuyan Kişi Egzoz Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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