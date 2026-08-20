Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da eğlence mekanında bir kişiyi vurup taksiyle kaçarken çevreye dehşet saçan Berk Keleş, "Dur polis" uyarısına ateşle karşılık verince izinli polis M.S. tarafından vurularak öldürüldü. Dehşet anları kameraya yansırken, hakkında dava açılan polis için savcılık eylemin meşru müdafaa sayılmasını istedi.

Bursa'da gittiği eğlence mekanında çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla yaralayan Berk Keleş'i (35), teslim olması konusunda uyarıp, silahla karşılık verince de tabancayla vurarak öldüren polis memuru M.S. (30) hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. İddianamede, olay günü izinli olan polis memurunun görevinin gereklerine uygun hareket ettiği gerekçesiyle suçun 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirilmesi talep edildi. Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık 2025'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Berk Keleş, arkadaşları Ş.G., K.K. ve Y.G. ile birlikte eğlence merkezine gitti. Burada yemek yiyip alkol alan Berk Keleş, iddiaya göre gelen hesaba küfrederek tepki gösterdi. Keleş, iş yerinde görevli Önder Y. ile tartışırken, işletmenin müdürü K.U., olay çıkaran müşteriyi evine götürmesi için taksi çağırdı. O sırada hakaretlere devam eden Keleş, 'Sana hiç yakışmıyor' diyen Önder Y.'ye tabancayla ateş açarak bacağından yaraladı. Ardından taksiye binen Keleş, elindeki silahı çevredeki kalabalığa yöneltip, 'Burayı yakarım' diye bağırdı. Bu sırada durumu fark eden polis memuru M.S., 'Dur polis. Teslim ol, silahını at' diyerek Keleş'e uyarıda bulundu. Keleş ise kendisini uyaran polis memuruna doğru araç içerisinden 2-3 el ateş açtı. İzinde olduğu öğrenilen polis memuru M.S.'nin tabancasıyla karşılık vermesi sonucu mermilerden biri başına isabet eden Berk Keleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Önder Y. ise tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan polis memuru M.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay anı ise, çevre ve takside bulunan kameralara yansıdı.

"GÖREVİNİN GEREKLERİNE UYGUN HAREKET"

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı yaklaşık 6 ayda tamamladı. Tutuksuz sanık hakkında, ağır ceza mahkemesinde, 'Kasten öldürmek' suçundan, dava açıldı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısı, polis memuru M.S.'nin, hem yaralanan Önder Y. yönünden hem iş yeri önünde toplanan kalabalık yönünden ve son olarak kendisinin yönünden görevinin gereklerine uygun olmak suretiyle hareket ettiğini belirtip, şüphelinin suçunun, TCK'nın 25'inci maddesi gereği, 'Meşru müdafaa' kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Dava ile ilgili yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak

"MESAİDE OLMADIĞI SAATLERDE..."

Polisin 7/24 esasında çalıştığını belirten M.S'nin M. S'nin Gülen, şunları söyledi: "Bir polis memuru, izinli olduğu günde veya mesaide olmadığı saatlerde bir olay gördüğü anda olaya müdahale etmek zorundadır. Kanun bu yetkiyi ve zorunluluğu polis memuruna yüklemiş. Yani burada 7/24 esasına dayanarak da polis müdahale edebiliyor mu? Evet. Zaten kanunda öyle yazıyor. Söz konusu kanunda polis memuru 7/24 saat, yaşanan olaya müdahale etmek zorundadır. Burada polisin yani yaptığı müdahaleden ziyade yaşanan durumda güvenlik kameraları ortaya çıktı. Yani bu görüntü hukuk bazında nasıl değerlendiriliyor? Şimdi polisin burada suç işlememesi için birinci olarak olayı gördüğü anda bir polis kimliğini defaatle belirtmek zorunda. 'Ben polisim. Dur polis" diye ikazda bulunmak zorundadır" dedi.

"POLİS, 5 KEZ UYARIDA BULUNUYOR"

Polis memurunun çok kez 'dur' ikazında bulunduğunu söyleyen Avukat Gülen, "Bizim olayımızda da kamera görüntülerine göre polis memurumuz, şahsa beş ya da altı kez 'Dur polis' diye ikazda bulunuyor. Taksinin içerisinde maktul şahsın yakını olan kişi de verdiği ifadesinde, söz konusu polisin 5 kez 'Dur polis' ve 'Teslim ol, silahını at' diye ikazda bulunduğunu belirtmiştir. Kişi de ateş etmeye çalışıyor, belki ateş ettiği için orada, aynı zamanda polis olmasaydı da nefsi müdafaa olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi olay şu; ateş eden kişi aslında polisin silahına karşı ateş ediyor. Burada zaten polis memuru müvekkilim, hedef aldığı ilk yer silahı tutan maktul şahsın bacağına nişan almış ve bacağından vurmuş" dedi.

Hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edilen polis memuru M.S.'nin, yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • FT FT:
    Buyrun işte ülkemde polislik yapmak ne kadar zor. Hadi diyelim ki kameralar yokne olacak? Polisin ifadesi hiçbir şey olur mu? Polisin ifadesi hukuk olarak geçerli olmalı. Kameralar olduğu hslde tanık ifadelerine başvurulması ayrıca düşündürücü. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor

12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:23
Fatih Terim’den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:44
Doğruysa yer yerinden oynar Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.