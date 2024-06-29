Bursa-İzmir Karayolu'nda Yarışan Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa-İzmir Karayolu'nda Yarışan Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bursa-İzmir Karayolu'nda yarıştıkları iddia edilen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik tek şeritten sağlanırken, polis soruşturma başlattı.

29.06.2024 06:50
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BURSA- İzmir Karayolu'nda yarıştıkları iddia edilen 2 otomobilin birbirine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Bursa-İzmir Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Samet Turna (23) 34 HBC 281 plakalı otomobili ile İzmir istikametinde seyir halindeyken, Berkay Süreyya'nın kullandığı 16 NJ 505 plakalı otomobille yarışmaya başladı. Aşırı sürat nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de savrulurken, Turna'nın kullandığı araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Muzaffer Samet Turna ile arkadaşı Yusuf Canpolat'ı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yapılan kontrollerde Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralanan Canpolat'ın da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yarış halindeki araçlardan diğerinin sürücüsü Süreyya ise kontrol amaçlı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen ağaçlar ve kazaya karışan araçların çekilmesiyle, tek şeritten sağlanan trafik tamamen açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa-İzmir Karayolu\'nda Yarışan Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa-İzmir Karayolu'nda Yarışan Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa-İzmir Karayolu'nda Yarışan Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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