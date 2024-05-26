Büyük Emekli Mitingi'ne Katılanlar Anka'ya Konuştu.... "Yeşil Pasaportum 0 Kilometre. İzmir Dışına Çıkamıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyük Emekli Mitingi'ne Katılanlar Anka'ya Konuştu.... "Yeşil Pasaportum 0 Kilometre. İzmir Dışına Çıkamıyorum"

Geniş Video İzle

Ankara'da düzenlenen 'Büyük Emekli Mitingi'ne katılan emekliler, geçinememe sorunlarını dile getirerek hükümete maaş artışı çağrısında bulundu. Emekliler, yaşadıkları ekonomik zorlukları anlatarak, hak ettikleri ücretlerin verilmesini istediklerini belirtti.

26.05.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - "Büyük Emekli Mitingi"ne katılan emekliler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mitinge İzmir'den katılan 68 yaşındaki Veysel Örnek, "Yeşil pasaportum 0 kilometre. İzmir dışına çıkamıyorum" dedi. Emekli Arslan çifti de 15 bin TL maaş aldığını belirterek, "Bizler bu ülkenin asli unsurlarıyız. Kimse bizi yok sayamaz. Tayyip Erdoğan dinlesin, biz bu devlete 25-30 yıl hizmet vermişiz. Bizim alacağımız para bu olmamalı. Biz mücadeleye her zaman varız. Hakkımızı söke söke alacağız" diye konuştu.

CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Büyük Emekli Mitingi"ne katılan emekliler ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Emekliler, "Geçinemiyoruz" diyerek hükümete emekli maaşlarının artırılması çağrısında bulundu.

"Yeşil pasaportum 0 kilometre. İzmir dışına çıkamıyorum"

Mitinge İzmir'den katılan 68 yaşındaki Veysel Örnek, "Yeşil pasaportum 0 kilometre. İzmir dışına çıkamıyorum. 34 yıl sigorta ve emekli sandığına prim ödedim. Yatırdığımız primlerin karşılığını alamadığımız gibi insanca yaşamaya da muktedir değiliz. Bizi idare edenlerden önce bizleri birinci sınıf vatandaş durumuna getirmelerini talep ediyorum. Kim yönetirse yönetsin siyaseti doğru yapmalarını talep ediyorum. Biz Türk vatandaşıyız. Suriyelilerden aşağı duruma getirildik. Bu durumu protesto ediyorum. Sadece hakkımı dile getiriyorum" dedi.

20 bin 600 TL maaş aldığını belirten emekli Örnek, "2008 yılında yasalar bizim aleyhimize döndürüldü. Yüzde 70 oranındaki emeklilik katsayısı yüzde 30'a düşürüldü. Haklarımızın verilmesini talep ediyorum. Bizi dinlesinler insan yerine koysunlar" diye konuştu.

"Biz kimseden sadaka istemiyoruz"

22 bin TL maaş aldığını söyleyen emekli öğretmen Handan Güner, "Geçinemiyorum. Yapmak istediğim hiç birşeyi yapamıyorum. Hak ettiğimiz ücretlerin verilmesini istiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Yıllarca devlete hizmet ettik şimdi de onurlu bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza muhtaç olmadan" ifadesine yer verdi.

Mitinge Kayseri'den gelen 62 yaşındaki yüzde 71 engelli Kazım Aktan ise 10 bin 400 TL maaş aldığını belirtti. Aktan, "Geçinemiyorum. 5 bin 500 lira kira veriyorum. Geriye para kalmıyor. Son safhadayız. Nefes alamıyoruz. İktidardan beklentimiz, emekliyi biraz görsünler" dedi.

"Saraya olan bütçeyi emekliye istiyoruz"

Mitinge İzmir'in Menderes ilçesinden gelen Nurdan Güner, 11 bin TL maaş aldığını söyledi. Güner, "Geçinemiyoruz. Çünkü ev kiraları 15 bin. Ek iş yapmadan hiçbir şekilde geçinemiyor insanlar. Saraya olan bütçeyi emekliye istiyoruz. Artık gerekli ihtiyaçlar bile lükse girdi. Et yiyemiyoruz, insanca bir tiyatroya gidemiyoruz. Otobüse binip inmenin bile hesabını yapıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen 60 yaşındaki Nurettin Aslan, "12 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. İstanbul'da bir lokantaya git yemek 300 TL. En düşük ev kirası 15 bin TL. İnsanların geçinmesine imkan yok. İktidardan beklentim biran önce gitmeleri. Artık bu işi bırakmaları gerekiyor" dedi.

"Ben bu 15 bin lirayı vereyim sayın Cumhurbaşkanı geçimini yapsın bakayım"

Emekli Okan çifti ise 15 bin TL maaş aldığını belirterek, "Maalesef geçinemiyoruz. Lütfen sarayın giderlerini azaltsınlar, bize dağılım yapsınlar" diye konuştu.

Emekli Arslan çifti de 15 bin TL maaş aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler bu ülkenin asli unsurlarıyız. Kimse bizi yok sayamaz. Tayyip Erdoğan dinlesin, biz bu devlete 25-30 yıl hizmet vermişiz. Bizim alacağımız para bu olmamalı. Ben bu 15 bin lirayı vereyim sayın Cumhurbaşkanı geçimini yapsın bakayım. Ondan sonra ben eyvallah diyeceğim. Artık bu emeklileri dikkate alsınlar. Biz mücadele etmeye her zaman varız. Hakkımızı söke söke alacağız."

25 yıl astsubay olarak Ordu'da hizmet ettiğini belirten Seyit Ali Seydan "24 bin lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. Çocuklarımı emekli olduktan sonra ikinci bir iş yaparak büyüttüm. Emekli astsubaylar olarak maaşlarımızın arttırılmasını ve hayat standarlarında yaşamamızı sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Mitinge emeklilerin yanı sıra gençler de katıldı. Mustafa Yeşilyurt "Emeklilerin yanında daima olmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyük Emekli Mitingi\'ne Katılanlar Anka\'ya Konuştu.... "Yeşil Pasaportum 0 Kilometre. İzmir Dışına Çıkamıyorum"
Kaynak: ANKA

Ankara, İzmir, Söke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Emekli Mitingi'ne Katılanlar Anka'ya Konuştu.... 'Yeşil Pasaportum 0 Kilometre. İzmir Dışına Çıkamıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Canlı anlatım Kadıköy’de gol yağmuru var Canlı anlatım! Kadıköy'de gol yağmuru var
17:48 Canlı anlatım Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 20:16:07. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük Emekli Mitingi'ne Katılanlar Anka'ya Konuştu.... "Yeşil Pasaportum 0 Kilometre. İzmir Dışına Çıkamıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement