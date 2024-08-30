Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören İstasyon Meydanı'nda devam etti.

Burada askeri araca binen Vali Çeber, katılımcıları selamladı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törende öğrenciler şiir okudu.

Askeri zırhlı araçların da yer aldığı geçiş töreniyle program sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Şıldak ile Oruç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şeyhadil Mezarlığındaki Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Emniyet Müdür Vekili Metin Cengiz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından çelenk sunuldu.

Anıt önündeki törenin ardından Yavuz makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er askeri araçtan alandakileri selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törene MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cihan Çetin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, valilik makamında kabulle son buldu.

Törene, Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Başsavcı Gökhan Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.