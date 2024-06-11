Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Ceset Cinayeti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Halıya Sarılı Ceset Cinayeti

Büyükçekmece'de halıya sarılı halde denizden çıkarılan bir kadın cesedi ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, cesedi yok etmeye yardım etmek için silahla tehdit edildiğini iddia etti. Şüphelilerin cesedi denize attıktan sonra batıp batmadığını kontrol ettikleri ortaya çıktı. Firari şüpheli ise hala aranıyor.

11.06.2024 14:23
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BÜYÜKÇEKMECE'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkartılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Fırat B. ile O.Ö., adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Fırat B., firarda olan Yavuz G.'yi suçlayarak "Cesedi yok etmeye yardım etmek için beni silahla tehdit etti" dedi. Öte yandan şüphelilerin cesedi denize attıktan sonra batıp batmadığını kontrol etmek için geri dönüp kontrol ettikleri ortaya çıktı. Firarda olan Yavuz G.'yi yakalamak için operasyonlar sürüyor.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı bir şekilde olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

HALI ETİKETİNDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EV TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonucu genç kadının sarıldığı halının üzerindeki yıkama etiketinden, öldürüldüğü ev, bir güvenlik kamera görüntüsünden de denize atılmak üzere konduğu aracın plakası belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINMIŞTI

Polis soruşturması sonucu genç kadını öldürüldüğü eve götüren O.Ö. adlı kişi ile öldürüldüğü evde oturan Fırat B. gözaltına alındı. Fırat B., cesedi taşımaya yardım ettiğini ancak olayı Yavuz G.'nin yaptığını söyledi. Polis Yavuz G.'yi her yerde aramaya başladı.

"BENİ CESEDİ YOK ETMEYE YARDIM ETMEM İÇİN SİLAHLA TEHDİT ETTİ"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorguda olayı anlatan Fırat B., olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

"BENİM OLAYLA BİR İLGİM YOK"

Olayın diğer şüpheli O.Ö. ise sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedef Güler'i olay günü kendi isteği üzerine şüphelilerin evinin bulunduğu sokağa bıraktığını cinayetle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

CESEDİ ATTIKTAN SONRA GERİ DÖNÜP BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞLER

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin cesedi attıktan sonra, sabah erken saatlerde geri dönerek cesedin batıp batmadığını kontrol ettikleri öğrenildi. Cesedin batmadığını gören şüphelilerin cinayetin ortaya çıkacağını anlayarak o andan itibaren kaçmaya başladıkları belirlendi.

POLİS FİRARDAKİ ŞÜPHELİ İÇİN SINIR KAPILARINI UYARDI

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Fırat B. çıkışta "Ben kimseyi öldürmedim" dedi. Öte yandan cinayetin firari şüphelisi olarak aranan Yavuz G.'nin çok sayıda polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığını değerlendiren polis ekipleri tüm sınır kapılarının uyarıldığını belirttiler.

Kaynak: DHA

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