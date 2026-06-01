Büyükelçi Altun: Türkiye ve Vatikan\'ın uluslararası yaklaşımları örtüşüyor

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, iki ülkenin güncel uluslararası meselelerde birbirleriyle örtüşen yaklaşımlara sahip ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları ile Vatikan'ın insani gayretlerinin birbirini tamamlar nitelikte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atanan ve nisan ayında Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya güven mektubunu sunarak göreve başlayan Büyükelçi Altun, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan nezdindeki Büyükelçisi olarak atanmış olmak, benim için büyük bir onur. Bir o kadar da büyük bir sorumluluk." dedi.

Türkiye-Vatikan ilişkilerinin köklü geçmişe sahip olduğunu dile getiren Altun, "Bu köklü geçmiş, ikili ilişkilerimizin niteliği açısından çok önemli bir avantaj. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politika vizyonu içerisinde Gazze'de yaşanan soykırım, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran-ABD gerilimi başta olmak üzere küresel krizlerin çözümü, uluslararası alanda kural temelli bir düzenin hakim olması ve dünya barışının teminat altına alınabilmesi adına küresel nüfuz sahibi stratejik aktörlerle nitelikli bir ilişki kurma çabası, son derece merkezi bir yere sahip. Vatikan, bu aktörlerden biri. Malum, Papa Vatikan Devletinin başkanı olmasının yanı sıra dünya genelindeki yaklaşık 1,4 milyar Katolik nüfusun ruhani lideri." diye konuştu.

Altun, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin, bu bağlamda Türkiye'nin dış politika vizyonu içinde kritik yer tuttuğunu belirterek "Vatikan da Türkiye gibi bölgesel etki alanı giderek genişleyen, küresel alanda yükselen bir güçle ikili ilişkilerini daha da iyileştirmeyi önemli görüyor. Papa 14. Leo'nun ilk resmi ziyaretini ülkemize yapmış olması, bunun bir göstergesi. Bu ziyaret sonrasında ikili ilişkilerin ciddi bir ivme kazandığını, bölgesel ve küresel konulara ilişkin çeşitli düzeylerde işbirliği imkanlarına zemin hazırlandığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Böylesi bir ortamda bu denli şerefli bir görevi, hiç kuşkusuz devletimizin köklü diplomasi geleneğine, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Daha adil bir dünya mümkün' felsefesine yakışır bir anlayışla sürdürmek, başlıca gayemiz tabii ki." diyen Altun, Türkiye'nin itibarını, değerlerini, haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etmek için büyükelçilik ekibi olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Altun, "İyi düzeydeki ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye, bir yandan küresel barışın tesisi, çevrenin ve insani değerlerin korunması noktasında ortak projeler geliştirmeye, öte yandan da İslam medeniyetimizin zengin tarihinin, Anadolu'nun kadim kültürünün Vatikan nezdindeki görünürlüğünü artırmaya gayret edeceğiz." dedi.

"Beni ziyadesiyle sıcak bir şekilde karşıladılar"

Altun, Roma'ya gelişinin 10. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa 14. Leo'ya hitaben yazdığı güven mektubunu sunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar kısa bir süre içerisinde güven mektubunu sunma imkanı bulmuş olmam, Papa 14. Leo'nun her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize gösterdiği teveccühle ilgili. Güven mektubu takdim töreninin hemen ardından Papa ile baş başa son derece yapıcı ve olumlu bir atmosferde oldukça verimli bir görüşme yapma imkanı buldum. Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz, dünya üzerinde cereyan eden savaş, çatışma ve krizler, kural temelli uluslararası düzen kaybı gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk."

Büyükelçi Altun, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Devlet Sekreterliği Genel İşler Sekreteri Başpiskopos Paolo Rudelli, Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher başta olmak üzere Vatikan yetkililerinin, Roma'ya intikalinin ilk dakikalarından itibaren kendisini ziyadesiyle sıcak şekilde karşıladıklarını, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı sunduklarını anlattı.

Türkiye'nin barış çabalarının burada da takip edildiğini söyleyen Altun, "Vatikan'ın bizzat Papa 14. Leo tarafından da ifade edildiği üzere, ülkemizin özellikle bölgesel barış çabalarına ve insani yardım faaliyetlerine karşı sergilediği olumlu tutum, önümüzdeki dönemde daha da pekiştirmeyi öngördüğümüz işbirliği anlayışının emin adımlarla ilerleyeceğinin ilk sinyali mahiyetinde." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Vatikan'ın uluslararası meselelere yaklaşımları

Türkiye ile Vatikan'ın uluslararası konulara yaklaşımları sorulan Büyükelçi Altun, "Ülkemiz ve Vatikan, güncel uluslararası meselelerde en temelde birbiriyle örtüşen yaklaşımlara sahip. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması, kutsal mekanların statüsünün korunması, sivillerin yaşam hakkının güvence altına alınması hususlarında fikir birliği içindeyiz. Ukrayna Savaşı'nda ülkemizin arabuluculuk çabaları ile Vatikan'ın insani gayretleri, yine birbirini tamamlayan nitelikte." diye konuştu.

Bunların dışında, Türkiye'nin de Vatikan'ın da "hakikat sonrası çağ" olarak adlandırılan ve dezenformasyonun hakiki bilgi akışının önüne geçtiği bu çağı insanlık için tehdit olarak gördüklerini belirterek "Irkçılığın, aşırı sağın, yabancı düşmanlığının, İslamofobi'nin, Hristiyanofobi'nin yükselişinden biz de Vatikan da ciddi bir rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

"Türk dış politikası, Vatikan tarafından en genel anlamda takdirle karşılanıyor"

Türk dış politikasının pasif tarafsızlık anlayışından ve de sorumsuz şekilde gerilimleri tırmandıran retorikten beslenmediğinin altını çizen Altun, şöyle devam etti:

"İnsancıl hukuku merkeze alarak daha adil bir dünyanın inşası için çalışan, stratejik otonomi, bölgesel sahiplenme ve aktif diplomasi vizyonuyla şekillenen, bölgesinde istikrarlaştırıcı bir rol oynayan Türk dış politikası, Vatikan tarafından en genel anlamda takdirle karşılanıyor. Başka bir deyişle, Sayın Bakanımızın vurguladığı 'milli dış politika vizyonu'muzun Vatikan açısından evrensel karşılığının olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede, Papa 14. Leo'nun gerek baş başa yaptığımız görüşmede gerekse de geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerinde kural temelli bir uluslararası düzen ihtiyacına dair mesajları, ülkemizin benimsediği 'Daha adil bir dünya mümkündür' felsefesi etrafında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır dile getirdiği bir hakikatle örtüşüyor. Bunu değerli görüyoruz."

Papa, Türkiye'de gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti

Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve bu ziyarete dair kendisine değerlendirmede bulunup bulunmadığı sorusu yöneltilen Altun, "Papa'nın ilk dış gezisini ülkemize gerçekleştirmiş olması, ikili ilişkilerimizin mevcut seyri ve Vatikan'ın köklü bir tarihe sahip ülkemize atfettiği değer açısından son derece anlamlı bir gelişme. Bu ziyaretten memnun kaldığını, kendisi açısından unutulmaz bir deneyim teşkil ettiğini, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza en içten teşekkürlerini sunduğunu, güven mektubunu takdimim sırasında bizzat dile getirdi." yanıtını verdi.

Büyükelçi Altun, Papa'nın bu ziyareti çerçevesindeki temasların ve etkinliklerin, dinler ve kültürler ölçeğindeki etkileşimlerin pratiğe uzanan ve hoşgörüye dayanan yaşam biçimi olduğunu tüm dünyaya kanıtlaması bakımından dikkati çektiğini söyledi.

İnsanlığın ve uluslararası sistemin barış, adalet, hakikat ve inanç temelinde derin bir krizle karşı karşıya kaldığına, uluslararası hukukun erozyona uğrayıp güç temelli politikaların ağırlık kazandığına ve teopolitiğin yükselişte olduğu dönemden geçtiklerine dikkati çeken Altun, "Böyle bir dönemde Vatikan gibi bir küresel ağırlık merkezi ile uluslararası ilişkiler alanında birçok ortak paydaya sahip olmanın, yapıcı, barışçıl küresel çabalara katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Yine bu bağlamda her türlü ayrımcılıkla, hoşgörüsüzlükle ve dünya genelinde artan İslamofobi'yle mücadelede de paylaştığımız ortak değer ve anlayışların dünya barışına, huzuruna, insanlığın selametine fayda sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Papa'nın Türkiye ziyareti öncesinde geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Vatikan'da konferansa katıldığını hatırlatan Büyükelçi Altun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın refikaları, Sayın Hanımefendi'nin Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bir konferansa katılmak üzere Vatikan'ı ziyareti marjında Papa ile yaptığı görüşme, ikili ilişkilerimizin sosyal boyutunun çeşitlendirilmesine katkı sunan, Vatikan makamları tarafından da memnuniyetle hatırlanan bir görüşmedir. Üst düzeyli temasların, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyebilirim."