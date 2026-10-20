Çakırözer, Sincan Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecilerin özgür bırakılmasını istedi

(ANKARA) - Gazeteciler Ali Tarakçı ve Tuğba Tekerek'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret eden YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, "Gazetecilik suç değildir. Gazetecileri bir an önce özgür bırakın. Elinizi gazetecilerin, basının üzerinden çekin. Gazetecilere özgürlük ve adalet istiyoruz" dedi.

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün Sincan Cezaevin'nde tutuklu bulunan gazeteciler Ali Tarakçı ve Tuğba Tekerek'i ziyaret etti. Çakırözer, ziyaretin ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'de Anayasa'mıza göre basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü Anayasa ile koruma altına alınmıştır. Ama AK Parti'nin kara düzeninde maalesef gerçekler öyle değil. Sincan Cezaevi'ndeyiz. İçeride iki gazeteci ile görüştüm. Ali Tarakçı bir aydır burada yatmakta. Niçin? Bir tweet attı. 'Bir bakan istifa edecek' diye kulis paylaşımı yaptı diye bu zindana atıldı. Tuğba Tekerek beş haftadır burada. Neden? Bir haber yaptığı sitenin yöneticisi olduğu iddiasıyla. Ortada böyle bir şey olmadığını ispatlamasına rağmen haksız yere burada tutulmakta. Sadece Sincan mı? Hayır, Türkiye'nin dört bir yanında cezaevlerinde gazeteciler haber yaptıkları için özgürlüklerinden, ailelerinden, hayatlarından çalınmakta.

Maltepe Cezaevi'nde, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ile görüştüm. İkisi de asrın skandalı dediğimiz fon skandalını sorguladıkları, belgelerini paylaştıkları için cezalandırılıyorlar. Bakırköy Cezaevi'nde Derya Okatan ve Nadiye Gürbüz yatmakta. Sincan Cezaevi'nde Merdan Yanardağ, aylardır saçma sapan bir casusluk iddiasıyla yatmakta. Tele1'e el kondu, Merdan Yanardağ da aylardır peşin cezalandırmaya tabi tutulmakta. Yine Silivri Cezaevi'nde Fatih Ergin yatıyor, Selahattin Günday yatıyor. İkisi de Kozinoğlu davasında, 15 yıl önce gerçekleşmiş bir olayın şimdi yeniden açılan davasında iki gazeteci tutuklandı. Fatih Ergin bir tweet paylaştı diye cezaevinde. Kozinoğlu davasında soruşturma kapsamında olan ve daha sonra ölü bulunan bir kişinin doktor olmasına rağmen mesleğini adli tıp uzmanı yazdı diye, sonradan düzeltmesine rağmen bu paylaşımını, günlerdir cezaevinde tutuluyor. Selahattin Günday da yine 2011 yılında Kozinoğlu'nun adliyedeki sorgusu sırasında çekilen görüntülerin tek sorumlusuymuş gibi, oysa o gün onlarca haberci, onlarca kameraman görüntü almasına rağmen Selahattin Günday günlerdir cezaevinde. Özgürlüğünden, ailesinden mahrum tutulmakta.

Gazeteciler sadece cezaevlerinde, özgürlüklerinden mahrum bırakılmıyor. Evinde dahi hapse alınanlar var. İsmail Saymaz, Murat Ağırel asrın fon skandalında iktidarın sorumluluğunu ortaya çıkardıkları için ayaklarından kelepçeli evlerinde ev hapsindeler. Buradan Sincan Cezaevi önünden bir kez daha sesleniyoruz: Gazetecilik suç değildir. Gazetecileri bir an önce özgür bırakın. Gazeteciler için adalet istiyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir. Elinizi gazetecilerin basının üzerinden çekin. Gazetecilere özgürlük ve adalet istiyoruz."