Bakan Işıkhan, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salonu terk etti - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salonu terk etti

Bakan Işıkhan, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salonu terk etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salonu terk etti. Işıkhan, İsrailli temsilci konuşmaya başladığı sırada tepki göstermek amacıyla salondan ayrıldı. Türk heyeti de İsrail'i protesto etmek için salonu terk etti.

06.06.2024 18:39
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemedi. Bakan Işıkhan, İsrailli temsilci konuşmaya başladığı sırada salonu terk etti.

İSRAİLLİ TEMSİLCİNİN KONUŞMASINI BEKLEMEDEN SALONU TERK ETTİ

112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.

"VAHŞET KARŞISINDA TEPKİSİZ KALMAYACAĞIZ"

İsrail temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti. Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salonu terk etti - Son Dakika

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