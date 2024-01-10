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Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısmen beyaza büründü. Ekipler buzlanmaları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Feribot seferleri iptal edildi.

10.01.2024 - 09:29,
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Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısmen beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde kordon boyuna çıkanlar, kar manzarasının güzelliğiyle oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı kişiler kısmen beyaz örtüyle kaplanan Truva Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısmen beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde kordon boyuna çıkanlar, kar manzarasının güzelliğiyle oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Kent merkezinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi, yat limanındaki balıkçı tekneleri, kordonboyu, Truva atı kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı beyaza büründü. Ortaya karpostallık görüntüler çıktı.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Çanakkale Belediyesi ekipleri bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Çanakkale ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

ÇOMÜ'de eğitme 1 gün ara verildi

Öte yandan Çanakkale'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli- Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat15.00 seferleri, Gökçeada'dan ise 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale\'de Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: İHA
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