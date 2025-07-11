Çanakkale'de LGS'de 500 Puan Alan Öğrenciler - Son Dakika
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Çanakkale'de LGS'de 500 Puan Alan Öğrenciler

Çanakkale\'de LGS\'de 500 Puan Alan Öğrenciler
11.07.2025 19:17
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Çanakkale'de LGS'de 500 puan alan öğrenciler, düzenli çalışma ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Çanakkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler, başarıya giden yolda düzenli ve planlı çalışmanın, kitap okumanın ve stres yönetiminin önemine işaret etti.

Çanakkale'de 6 öğrenci, LGS kapsamında yapılan sınavın sonucuna göre 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı.

Özel sektörde yönetici baba ile eczacı annenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Çan 23 Eylül Ortaokulu öğrencisi Esra İclal Doğan, sınava hazırlık sürecinde kursa gittiğini ve öğretmenlerinin tavsiye ettiği kaynaklardan bolca soru çözdüğünü anlattı.

Sınav günü yaklaştıkça bol bol deneme testi çözdüğünü belirten Doğan, "Yanlış yaptığım ya da yapamadığım soruları tekrar tekrar kontrol ederek nerede yanlış yaptığımı anladım. Sınava girecek arkadaşlarıma düzenli paragraf sorusu çözmelerini, yanlış yaptıkları sorulara tekrar bakmalarını, öğretmenlerini dikkate almalarını öneriyorum. Yapamadıkları soruları öğretmene sormaktan çekinmesinler." dedi.

Hedefi İstanbul Erkek Lisesi

Anne ve babası esnaf olan Biga Ortaokulu öğrencisi Naz Yörük ise sınavı oldukça zor bulduğunu, özellikle girdiği deneme sınavlarından daha zor sorularla karşılaştığını dile getirdi.

Daha çok matematik sorularında zorlandığını ifade eden Yörük, "Kendimden bu sonucu bekleyerek sınava girdim. Sınavdan çıktıktan sonra da başardığımdan emindim. İlkokul üçüncü sınıftan beri BİLSEM öğrencisiyim. Özellikle okuduğumu anlamada bana başka bir bakış açısı sağladı." dedi.

İstanbul Erkek Lisesine gitmek istediğini anlatan Yörük, sözlerine şöyle devam etti:

"Kafamda hiçbir meslek hayali olmadı, lisede karar vereceğim. Son bir yıl oldukça yoğundu, derslerim zorlayıcı olmaya başlamıştı ama yine de stres yönetimini iyi yaptığımı düşünüyorum. Okul birincisi olarak mezun oldum. Okuldaki hocalarım benimle çok ilgileniyorlardı. Ailem her zaman maddi ve manevi olarak bana destek oldu, onlara çok teşekkür ediyorum.

Sınavdan çıktıktan sonra çok heyecanlıydım. Sonuçlar hakkında fikrim oluşmaya başladıktan sonra heyecanım azaldı. Mutluyum sonuçtan. Gelecek yıl sınava girecek arkadaşlarıma öncelikle düzenli şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hep aynı saat aralığında çalışmaları, bol bol kitap okumaları ve streslerini çok iyi yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum."

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen de Naz Yörük'ü başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de LGS'de 500 Puan Alan Öğrenciler - Son Dakika

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