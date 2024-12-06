ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda oyuncak ayının içine gizlenmiş 613,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Lapseki ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir oyuncak ayının içine gizlenmiş 613,35 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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