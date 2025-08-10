Çanakkale'deki Yangın İçin Afet Bölgesi Kararı - Son Dakika
Çanakkale'deki Yangın İçin Afet Bölgesi Kararı

10.08.2025 16:24
AFAD, Çanakkale ve Bayramiç'teki yangınlar sonrası zarar tespiti için çalışma başlattı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çanakkale ve Bayramiç ilçesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararına ilişkin çalışma başlattıklarını belirterek, "İnşallah bu çerçevede vatandaşlarımızın hem zararlarının hem hasarlarının tespitiyle ilgili devletimiz adına gerekli destekler sağlanacaktır." dedi.

Çanakkale'de meydana gelen yangınlardan etkilenen köylerde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Pehlivan, merkeze bağlı Sarıcaeli köyünü ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, yanan itfaiye aracı ile tahliye edilen özel yaşlı bakım merkezinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni (ÇOMÜ) de ziyaret eden Pehlivan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın'dan kampüsteki duruma ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Bayramiç'in Saçaklı köyüne geçen Pehlivan, yangından zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pehlivan, AFAD Başkanlığı olarak bütün afetleri, Türkiye Afet Müdahale (TAM) Planları çerçevesinde takip ettiklerini söyledi.

Orman yangınlarında en ön saflarda orman kahramanlarının mücadele ettiğini hatırlatan Pehlivan, bununla birlikte ihtiyaç halinde seviyesine göre yerel imkanları ve komşu illerin imkanlarını, ihtiyaç halinde de ulusal kapasiteyi devreye soktuklarını aktardı.

Çanakkale ve Bayramiç'teki yangınların kontrol altına alınmasını müteakip TAM planları kapsamında ilgili çalışma gruplarının, üzerine düşen görev sorumlulukları çerçevesinde üzerlerine düşen iş ve işlemleri yapmaya başladığını belirten Pehlivan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda önceliğimiz elbette ki zarar tespiti ve hasar tespitini gerçekleştirmek. Yangın sonrasında gerek Çanakkale merkez gerek Bayramiç ilçelerinde toplam 12 köyümüz etkilenmişti. Bu köylerimizden 7'sinde tahliye yapmak durumunda kalmıştık. Toplamda da 770 vatandaşımızı tahliye etmiştik. Yangının söndürülmesini müteakip evleri hasar görmeyen vatandaşlarımızın öncelikle evlerine taşınmasını sağladık. Evleri hasar görmüş vatandaşlarımızla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattı. Tarımsal zararların ön tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çalışmalarını başlattı. Diğer zararların tespiti için de Defterdarlık ekipleri çalışmalarını başlattı.

Bugün itibarıyla 5'i Çanakkale merkez, 28'i Bayramiç ilçemizde olmak üzere ön tespitlere göre toplamda 33 konutun ağır hasarlı olduğunu tespit etmiş durumdayız. 8 ahır ile 16 depo kullanılmaz hale gelmiş durumda. Çok şükür insan can kaybımız yok. Bununla birlikte 98 vatandaşımız etkilenmişti. Bunların 2'sinin tedavileri hastanede devam etmekte. 96 vatandaşımız, ilk müdahaleleri yapılmak suretiyle hastanelerden taburcu edildiler. Birçoğu zaten ayakta tedavi şeklindeydi."

Konut, ahır ve depolarda meydana gelen zararlar, genel hayatı etkileyen düzeyde olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı aldıklarını belirten Pehlivan, "Bununla ilgili çalışmaları da başlattık. İnşallah bu çerçevede vatandaşlarımızın hem zararlarının hem hasarlarının tespitiyle ilgili devletimiz adına gerekli destekler sağlanacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın oluruyla Çanakkale Valiliği hesabına ilk etapta 3,5 milyon lira gönderildiğini aktaran Pehlivan, ihtiyaç halinde desteklemelerin devam edeceğini söyledi.

Hayvan teleflerinin olduğunu da anımsatan Pehlivan, "O konuda da 203 küçükbaş hayvan ve 246 arı kovanının telef olduğu bilgisini yine ön tespit olarak İl Tarım ve Orman ekipleri tespit etti. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. " ifadesini kullandı.

Orman yangınının başladığı andan itibaren çok meşakkatli bir çalışma yapıldığına değinen Pehlivan, "Bu kapsamda toplam 1500 personel görev yaptı. 9'u helikopter, 11'i uçak olmak üzere 20 hava aracı, 463 de kara aracı çalıştı. Sayın Valimizin koordinasyonunda, orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili ekipler, AFAD ekiplerimiz canla başla mücadele ettiler. 8 ilden de tam destek sağladık. Çevre illerin kapasitelerini de devreye soktuk. Arazöz ve iş makinelerinden takviye yaptık." diye konuştu.

Açıklamasının ardından Saçaklı köyü sakinleri ile çalışmalara katılan personele pilav ikramında bulunan Pehlivan, daha sonra Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Pehlivan'a ziyaretinde, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun da eşlik etti.

Kaynak: AA

