Çanakkale Savaşı'nda Fransız Askerleri Anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşı'nda Fransız Askerleri Anıldı

Çanakkale Savaşı\'nda Fransız Askerleri Anıldı

Fransız Askeri Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Çanakkale Savaşı'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

24.04.2025 15:02
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törendeki konuşmasında, Çanakkale Savaşı nedeniyle Türkiye'ye gönderilen 80 bin Fransız askerin 27 bininden hiç haber alınamadığını söyledi.

"Böylesi önemli bir günde sadece Fransız ve müttefik askerleri anmıyoruz. Bu yarımadada hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin de hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullanan Dumont, Fransa Büyükelçiliği adına, bu "kutsal alanı" korumayı sağlayan işbirlikleri için Türk yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Dumont, Fransız şair ve yazar Guillaume Apollinaire'nin yazdığı "Mucizeler hepimize ve Çanakkale Savaşı'nın ortak hafızasına hitap ediyor. Zira birlikte hatırlamak birlikte inşa etmek demektir. Ölenlerin nerede olduğunu kimse bilmiyor ama yaşayanların onlarla gecenin ortasında alçak bir sesle konuştuğu bir ülkedir hafıza." dizeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Pierre Loti Fransız Lisesi öğrencileri, savaşta hayatını kaybeden askerlerin yazdığı mektupları okudu.

Daha sonra Büyükelçi Dumont ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, anıta çelenk bıraktı. Misyon şefleri de temsil ettikleri ülkelere ait çelenkleri anıta sundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, anıttaki mezarlara karanfil bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Programa, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Prensesin eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Almanya, Senegal, Kanada ve Hindistan'dan temsilciler ile üst düzey yöneticiler katıldı.

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Kaynak: AA

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