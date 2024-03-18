Gelibolu Yarımadası\'nda Şehitler Abidesi\'nde 18 Mart töreni düzenlendi

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız yaptı.
Tümgeneral Yaldız, Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'ne ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.
Yaldız, dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale'nin, Türk milletinin, bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyenin, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, terör ve teröristle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin eseri olduğunu dile getiren Yaldız, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin manevi varlıkları; tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz yüce değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında en değerli hazinemizdir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz... Ülkemizin birliğine göz diken düşmanların ve terör örgütlerinin, kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla bertaraf edilecektir. Manevi varlığınızdan aldığımız güçle, vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var olduğu sürece bu topraklar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına, Türk ulusunun birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Sultanahmet Camisi Baş İmam Hatibi Hasan Kara'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu törenlerde, şehitler için dua edildi.
Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kuvvet komutanları, milletvekilleri, büyükelçiler, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mustafa Yaman, Bilecik'te kurulan pazarda esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini ve Bilecik için planladığı yenilikleri anlattı. Yaman, Pazar Pazarı'nın modern bir pazaryerine dönüştürülerek bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin daha konforlu hale geleceğini vurguladı. Yaman, vatandaşların desteğiyle yeni dönemde Bilecik için söz verilen projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kocaeli'de düzenlenen bir programda demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşümünde temel oluşturacak yol haritaları tanıtıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, finansal kuruluşların yeşil dönüşümü desteklemesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise sektörlerin teknoloji yol haritalarını 14 ayda hazırladıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Buravov, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin 10. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Rusya ve ABD seçimleri ile Rusya-Batı ilişkileri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da konuştu.
İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, patlama anında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor ve yetkililer tarafından başsağlığı dilekleri ile acil şifalar dileyen açıklamalar yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği konferans salonunda yapılan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programa Vali Osman Varol ve diğer yetkililer katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Altay, tesislerin önemini vurgulayarak, Konya'ya kazandırılan bu alanların şehre hizmet edeceğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Ceylanpınar'da düzenlenen programda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.