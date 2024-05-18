Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ziyaret ve temaslarda bulundu.

Avustralya'da, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'le Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Doğan Işık'ı ziyaret eden Vali Aktaş, ardından Viktorya Eyalet Parlamentosunda, Viktorya Eyaleti Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı Nazlı Süleyman'la bir araya geldi.

Çanakkale Muharebeleri'nin de anlatıldığı Shrine Anıtı ve Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı'nı ziyaret eden Aktaş, Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sidney Başkonsolos Muavini Mehmet Er ve Avustralya Yeni Güney Galler Eyalet Valisi Margaret Beazley'le de buluşan Aktaş ve Kaşdemir, opera sanatçısı Ayşe Göknur Şanal, Avustralya Maarif Vakfı Okulu, Auburn Gelibolu Yaşlı Bakımevi, Gençlik Merkezi ve Camisi, Türk Dayanışma Derneği ve Türk Evi ile Sidney MÜSİAD yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Yeni Zelanda'ya geçen Vali Aktaş, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay'la bir araya geldi. Ziyarette, Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e liyakat nişanı töreni takdim edildi.

Turizm başta olmak üzere ticari ilişkileri geliştirmek üzere ortak hareket etmek için Avustralya ve Yeni Zelandalı temsilcilerle bir araya gelen Vali Aktaş, iki ülkede yaşayan Çanakkaleli vatandaşlarla da irtibat sağlayarak görüşmeler yaptı. Görüşme ve ziyaretlerde gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti bildiren Aktaş, bundan sonraki süreçte sektör temsilcileriyle bu tür görüşmelerin olumlu ve uygun olacağını belirterek teşekkürlerini iletti.