Çankaya Belediye Başkanı Güner, 23 Nisan Dolayısıyla Düzenlenen "Küçük Kalpler Büyük Renkler" Sergisinin Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner, 23 Nisan Dolayısıyla Düzenlenen "Küçük Kalpler Büyük Renkler" Sergisinin Açılışını Yaptı

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci Yılı Kutlama Programı kapsamında düzenlenen "Küçük Kalpler Büyük Renkler" isimli serginin açılışını yaptı. Güner, "Bizler savaşın nasıl kötülükler getirdiğini, hangi zorlukları beraberinde yaşattığını yaşayarak tecrübe etmiş bir milletiz. Savaşlardan hem o gün için, hem de gelecekleri ellerinden alındığı için en çok etkilenen çocuklar olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 100 yıldır her saniye, her ortamda, her platformda ısrarla barışı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

21.04.2025 14:39  Güncelleme: 15:53
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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci Yılı Kutlama Programı kapsamında düzenlenen "Küçük Kalpler Büyük Renkler" isimli serginin açılışını yaptı. Güner, "Bizler savaşın nasıl kötülükler getirdiğini, hangi zorlukları beraberinde yaşattığını yaşayarak tecrübe etmiş bir milletiz. Savaşlardan hem o gün için, hem de gelecekleri ellerinden alındığı için en çok etkilenen çocuklar olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 100 yıldır her saniye, her ortamda, her platformda ısrarla barışı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İspanya, Sri Lanka, Polonya, Ukrayna, Çin, ABD, Meksika, Bosna Hersek, Nikaragua, Paraguay ve Pakistan Büyükelçilikleri ile işbirliği içerisinde Çankaya Belediyesi tarafından açılan kreşlerden faydalanan 16 bin çocuğun resim ve seramik eserlerinin sergilendiği "Küçük Kalpler Büyük Renkler" isimli serginin açılışı yapıldı.

Yüzlerce çocuğun akın ettiği Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki serginin açılışına Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanı sıra 11 ülkenin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileri de katıldı.

Serginin açılışında konuşan Güner şu ifadeleri kullandı:

"105 yıl önce istiklali ve istikbali için karar vermek üzere milli parlamentosunu açan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran ulusumuz ve bilhassa Çankayalılar adına saygıdeğer büyükelçilere ve diplomatik temsilcilere hoş geldiniz diyorum. Bugün sabah saatlerinde okullarında ders almakta olan çocuklar başta olmak üzere katılımcı tüm ülkelerin halklarına sizlerin şahsında sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bizler savaşın nasıl kötülükler getirdiğini, hangi zorlukları beraberinde yaşattığını yaşayarak tecrübe etmiş bir milletiz. Savaşlardan hem o gün için, hem de gelecekleri ellerinden alındığı için en çok etkilenen çocuklar olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 100 yıldır her saniye, her ortamda, her platformda ısrarla barışı savunuyoruz. İşte bu nedenledir ki, zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir diyen, yurtta ve dünyada barışı savunan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuzun parlamentosunun açıldığı bir büyük bayram günü olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Biz de cumhuriyetin kalbi olan Çankaya'da yıllardır sürdürdüğümüz bu gelenekletüm dünya çocuklarına sesleniyor, kültürler arası diyaloğu sağlıyor, dünyayı kendi çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz.

"En büyük yatırımı Çankaya'da çocuklarımıza yapıyoruz"

En büyük yatırımı Çankaya'da çocuklarımıza yapıyor, onları geleceğe hazırlıyor, kreşlerimizde huzurlu ve konforlu bir ortamı onlar için tesis ediyoruz. 15 gündüz bakım evimizin yanı sıra bu yıl gece kreşimizle de Çankayalı ailelerin yanında olduk ve iki yeni kreş projemizi de hazırladık. Sizlerin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yıllardır olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan Saygıdeğer Büyükelçilerimize, kıymetli diplomatik temsilcilere, çocuklarımızı kendi çocukları gibi gören öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarıma, velilerimize ve tabii ki geleceğimiz, umudumuz, sevgili çocuklara çok teşekkür ediyorum. Sergimizin ve etkinliklerimizin coşkulu ve güzel geçmesini diliyor Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve cumhuriyet kadrolarımızı saygıyla anıyor, şimdiden ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm dünya çocuklarının kardeşçe barış içerisinde yaşayacağı bir dünya umuduyla sevgiyle kalın diyorum."

Serginin açılışına katılan çocukların giydiği Atatürk tişörtleri dikkatlerden kaçmazken, günün anlam ve önemine uygun marşlar da çocuklar tarafından seslendirildi. Bunun yanı sıra, serginin açılışında Pakistanlı çocuklar geleneksel kıyafetleri ile dans ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. Yılı Kutlama Programı kapsamında düzenlenen "Küçük Kalpler Büyük Renkler" isimli sergi, 24 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner, 23 Nisan Dolayısıyla Düzenlenen 'Küçük Kalpler Büyük Renkler' Sergisinin Açılışını Yaptı - Son Dakika

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