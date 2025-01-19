Çankaya Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu: Yeni Projeler ve Destekler Açıklandı

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede yer alan 123 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği ortak akıl buluşmalarını, Ayrancı bölgesi muhtarları ve Cevizlidere Mahallesi muhtarının katıldığı son toplantı ile tamamladı. Güner, "Bu zorlu süreçte vatandaşımızı mağdur etmeden gerekli yatırımları gerçekleştireceğiz. Yeni kreşler, Çankaya Evleri, Kent Lokantaları açacağız. Tasarruf planları doğrultusunda her türlü imkansızlığa rağmen mahallelinin isteklerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Çankaya'da muhtarlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, son toplantıda Ayrancı, Remzi Oğuz Arık, Çankaya, Güzeltepe, Aziziye ve Cevizlidere mahalle muhtarları ile buluştu. İlçede yer alan 123 mahallenin muhtarları ile Aralık ayında bir araya gelmeye başlayan Başkan Güner, muhtarlarla bire bir görüşerek mahallelerin sorunları konusunda kapsamlı bilgi sahibi oldu. Muhtarlar da toplantıların çok verimli ve yararlı geçtiğini dile getirdi.

Çan Kafe modeli, yaygınlaştırılacak

Ayrancı bölgesi muhtarları ile gerçekleşen toplantının her iki kesim için de yararlı geçtiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ve yerel yönetimler düzeyinde neler yapılması gerekiyorsa yapacaklarını Ddile getiren Güner, "Kent nüfusunun yoğun olduğu Kızılay bölgesinde yer alan kafeyi Çan Kafe olarak hizmete sunduk. Bu modeli, bize ait olan yerlerde uygulamaya devam edeceğiz. Esnafı da mağdur etmeden hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerimizi vatandaşlarla buluşturacağız" diye konuştu.

"Geri dönüşümde araçları yeniliyoruz"

Geri dönüşüm faaliyetleri ve temizlik konusunda ilerleme sağladıklarını aktaran Güner, bu konuda bilinçlenmenin de çok önemli olduğunun altını çizdi. Yeni 3 bin çöp konteynırı aldıklarını hatırlatan Güner, "Geri dönüşümde araçları yeniliyoruz. Temizlik noktasında bölgesel anlamda planlama yapıyoruz, günlük çöp alımlarını yaygınlaştırıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın kullandığı kartları tek kartta toplamayı planlıyoruz"

Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için var güçleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Güner, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya geçirdikleri kartları tek kartta toplayacaklarını söyledi. Bu konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktaran Güner, "Vatandaşlarımızın kullandığı Halk Kart var, Gıda Kart var. Bunları tek kartta toplamayı planlıyoruz. Bunu tek kart halinde ihtiyacı olan vatandaşa vererek maddi destek almalarına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği'ni (ÇAYED) de aktif hale getirerek vatandaşların daha planlı bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

"Yeni kreşler, Çankaya Evleri, Kent Lokantaları açacağız"

Ekonomik açıdan belediyelerin zorluklar yaşadığını belirten Güner, her şeye rağmen vatandaşa hizmet noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. SGK ve vergi borçları nedeniyle bazı durumlarda zorluk yaşadıklarını ancak bunun da üstesinden geleceklerini dile getiren Güner, "Bu zorlu süreçte vatandaşımızı mağdur etmeden gerekli yatırımları gerçekleştireceğiz. Yeni kreşler, Çankaya Evleri, Kent Lokantaları açacağız. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamlayıp ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Tasarruf planları doğrultusunda her türlü imkansızlığa rağmen mahallelinin isteklerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda dijital sahiplendirme uygulamasını başlatacağız"

Sokak hayvanları konusuna da değinen Güner, hem sokakta yaşayan canlılar için hem de insanlar için güvenli sokaklar oluşturmak istediklerini belirtti. Ortak akılla sokak hayvanları konusunu çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Güner, "Mühye'de yer alan barınağımızda canlarımız için koşulları büyük ölçüde iyileştirdik. Kaldıkları yerleri yenileyerek onların rahat edebileceği hale getirdik. İlçemizde bir mahallenin nüfusu kadar sokak hayvanı var. Doğru olan yöntemi hep beraber bulacağımızdan kuşkum yok. Kısırlaştırmada epey yol alarak şu anda yüzde 95 seviyesine geldik. Yakın zamanda dijital sahiplendirme uygulamasını başlatacağız" dedi.