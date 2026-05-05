Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, Mayıs Ayında Zengin Bir Programla Sanatseverleri Ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, Mayıs Ayında Zengin Bir Programla Sanatseverleri Ağırlayacak

05.05.2026 10:34  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, mayıs ayında da zengin bir programla sanatseverleri ağırlıyor. Tiyatrodan operaya, konserlerden stand-up gösterilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek etkinlikler, Ankaralıları sanatın farklı renkleriyle buluşturacak.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, mayıs ayında da zengin bir programla sanatseverleri ağırlıyor. Tiyatrodan operaya, konserlerden stand-up gösterilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek etkinlikler, Ankaralıları sanatın farklı renkleriyle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi'nin kültür-sanat vizyonuyla Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler, mayıs ayı boyunca Başkent'in sanat hayatına canlılık katacak. Her yaştan sanatsever için farklı alternatifler sunan program, tiyatrodan müziğe uzanan zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. Etkinlik biletleri, 'biletinial.com/tr-tr' platformu üzerinden temin edilebilecek.

Devlet Tiyatroları programı

Ankara Devlet Tiyatroları'nın sahneleyeceği oyunlar arasında dikkati çeken yapımlar şöyle:

5-6-7 Mayıs saat 20.00 – Mavi Salon – "İzafiyet"

12-13-14 Mayıs saat 20.00 – Mavi Salon – "Kadınlar, Filler ve Saireler"

12-13-14 Mayıs saat 20.00 – Kırmızı Salon – "Sefiller"

19-20-21-22 Mayıs saat 20.00 – Mavi Salon – "Dosya: Kelebek"

Opera ve konser etkinlikleri

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek operanın yanı sıra özel konserler de sanatseverlerle buluşacak:

6 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon – "Arşın Mal Alan"

8 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon – "Turgut Karadeniz ile Dillerden Gönüllere"

15 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon – "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri

Tiyatro, stand-Up ve gösteriler

Mayıs ayı boyunca farklı türlerde sahne performansları da programda yer alıyor:

9 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon – "Sürüklenmiş"

10 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon - "Seyfi Bey"

10 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon - "Sabotaj" (interaktif)

11 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon - "Kaç Para Bir Fon"

15 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - "Bu Hikaye Senden Uzun Osman"

16 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - "Javadov" konseri

17 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon - "İlker Ayrık ile 'Gerçekler Acıdır'"

17 Mayıs saat 13.30 - Kırmızı Salon - "Misol ve Mozart" (çocuk gösterisi)

18 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon – "İzninle"

21 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon - "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit"

23 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - "Ali Congun Stand Up 'Adliye Çayı'"

24 Mayıs saat 20.30 - Mavi Salon - "Attila Atasoy" Konseri

24 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - Doğu Demirkol stand-up gösterisi

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, Mayıs Ayında Zengin Bir Programla Sanatseverleri Ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:11
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
11:10
Gittiğine bin pişman oldu Fener’den kovulan Mourinho’ya büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:56
Barış Alper’i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:41
Okan Buruk artık istemiyor İşte Kaan Ayhan’ın yeni takımı
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:39:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, Mayıs Ayında Zengin Bir Programla Sanatseverleri Ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.