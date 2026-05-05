Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, Mayıs Ayında Zengin Bir Programla Sanatseverleri Ağırlayacak

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, mayıs ayında da zengin bir programla sanatseverleri ağırlıyor. Tiyatrodan operaya, konserlerden stand-up gösterilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek etkinlikler, Ankaralıları sanatın farklı renkleriyle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi'nin kültür-sanat vizyonuyla Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler, mayıs ayı boyunca Başkent'in sanat hayatına canlılık katacak. Her yaştan sanatsever için farklı alternatifler sunan program, tiyatrodan müziğe uzanan zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. Etkinlik biletleri, 'biletinial.com/tr-tr' platformu üzerinden temin edilebilecek.

Devlet Tiyatroları programı

Ankara Devlet Tiyatroları'nın sahneleyeceği oyunlar arasında dikkati çeken yapımlar şöyle:

5-6-7 Mayıs saat 20.00 – Mavi Salon – "İzafiyet"

12-13-14 Mayıs saat 20.00 – Mavi Salon – "Kadınlar, Filler ve Saireler"

12-13-14 Mayıs saat 20.00 – Kırmızı Salon – "Sefiller"

19-20-21-22 Mayıs saat 20.00 – Mavi Salon – "Dosya: Kelebek"

Opera ve konser etkinlikleri

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek operanın yanı sıra özel konserler de sanatseverlerle buluşacak:

6 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon – "Arşın Mal Alan"

8 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon – "Turgut Karadeniz ile Dillerden Gönüllere"

15 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon – "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri

Tiyatro, stand-Up ve gösteriler

Mayıs ayı boyunca farklı türlerde sahne performansları da programda yer alıyor:

9 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon – "Sürüklenmiş"

10 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon - "Seyfi Bey"

10 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon - "Sabotaj" (interaktif)

11 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon - "Kaç Para Bir Fon"

15 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - "Bu Hikaye Senden Uzun Osman"

16 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - "Javadov" konseri

17 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon - "İlker Ayrık ile 'Gerçekler Acıdır'"

17 Mayıs saat 13.30 - Kırmızı Salon - "Misol ve Mozart" (çocuk gösterisi)

18 Mayıs saat 20.00 - Mavi Salon – "İzninle"

21 Mayıs saat 20.00 - Kırmızı Salon - "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit"

23 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - "Ali Congun Stand Up 'Adliye Çayı'"

24 Mayıs saat 20.30 - Mavi Salon - "Attila Atasoy" Konseri

24 Mayıs saat 20.30 - Kırmızı Salon - Doğu Demirkol stand-up gösterisi