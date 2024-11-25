Çankaya Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlamaları

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Söyleşi, panel ve konserin düzenlendiği kültür merkezlerinde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk anılarak öğretmenler günü kutlandı.

Çankaya Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında birçok etkinliği Başkentlilerle buluşturdu. Çankaya'nın kültür merkezleri söyleşi, panel ve konserden oluşan kutlama programlarına ev sahipliği yaptı.

İlk olarak Çayyolu Hizmet Binası'nda "Öğretmenliğin Dünü Bugünü" başlıklı panel yapıldı. CHP Çayyolu İlçe Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ümitköy ve Çayyolu Şubesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Çayyolu Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çayyolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Alkan da katıldı. Emekli Albay Ali Dinç moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, 16. ve 22. dönem CHP Denizli Milletvekili ve Eğitimci-Yazar Mustafa Gazalcı ile Alacaatlı Mahalle Muhtarı ve Emekli Öğretmen Hülya Erdoğan konuşmacı olarak yer alırken, emekli öğretmenler Miyase Çankaya ve Hüsnü Yelbay ise şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Başöğretmen'in eğitim vizonu konuşuldu

Etkinliklerden bir diğeri ise Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda yapıldı. "Ahde Vefa: Cumhuriyet'in Ustalarına Saygı" projesi kapsamında düzenlenen "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı söyleşide, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide Atatürk'ün öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine verdiği değer ele alınırken, Ulu Önder'in eğitim vizyonu değerlendirildi.

"Bach'dan Aşık Veysel'e Uzun İnce Bir Yol" konseri düzenlendi

24 Kasım programının son etkinliği ise Öğretmenler Günü Dayanışma Konseri oldu. Çellist Sedef Erçetin ve kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, "Bach'dan Aşık Veysel'e Uzun İnce Bir Yol" konseri ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Gecenin sonunda ise Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Alkan, sanatçılara teşekkür çiçeklerini takdim etti.

Gündüz bakımevleri çalışanlarına özel kutlama

Etkinliklerin yanı sıra Çankaya Belediyesi, bünyesinde yer alan gündüz bakım evleri çalışanlarına özel olarak bir öğretmenler günü yemeği düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy'un katılımıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen yemekte, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet dile getirilerek Öğretmenler Günü kutlandı.