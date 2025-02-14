Çankırı\'da Uyuşturucu Etkisiyle Olası Kastla Öldürme Cezası

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ÇANKIRI'da 2023 yılında meydana gelen ve 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili görülen davada, araç sürücüsü Muhammet Ali Ordueri'nin 'Olası kastla öldürme' suçunu işlediğine karar verilerek müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonrasında gerekçeli kararını açıkladı. Kararda,

Kaza Çankırı'nın Orta ilçesi Kanlıca Mahallesi'nde 8 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Saat 01.30 sıralarında Muhammet Ali Ordueri'nin kullandığı otomobil, Nevzat Ayaz Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün arkadaşı Şimel Zerda Mençik olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Muhammet Ali Ordueri ise yaralandı. Kaza sonrası Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınarak adliye sevk edilen Muhammet Ali Ordueri işlemlerinin ardından imza atma şeklinde adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Muhammet Ali Ordueri hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada sanık Muhammet Ali Ordueri'nin kaza sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ve 50 kilometre hız sınırı olan yolda 153 kilometre hız ile seyrettiği ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, suçun vasfının 'Olası kast ile kasten öldürme' olarak değiştiğine kanaat getirerek, dosyayı Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada savunma yapan sanık Muhammet Ali Ordueri savunmasında, "Kendi şeridimde ilerliyordum ancak tartışma nedeniyle yola tam olarak odaklanamadım. Kazadan önce nişanlıydık ve pazartesi günü nikah kıymayı planlıyorduk" dedi. Hayatını kaybeden Şimel Zerda Mençik'in babası Hıdır Mençik ise, mahkemedeki beyanında, "Kızım, sanığın elinde bazı görüntüleri olduğu için ondan korkarak onunla görüşmeye devam etti. Daha önce de sanığın uyuşturucu kullanarak kaza yaptığı biliniyor. Olay günü de kızımın tehdit edildiğini düşünüyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Tarafları dinleyen Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Muhammet Ali Ordueri'nin, 'Olası kast ile kasten öldürme' suçundan suçlu bulunarak müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

ARACIN SAĞ TARAFINDAKİ HAVA YASTIKLARI AÇILMAMIŞ

Gerekçeli kararını açıklayan Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamında sanık Muhammet Ali Ordueri'nin 8 Ekim 2023 tarihinde kullandığı 34 CNB 599 plakalı araçla, yanında bulunan Şimel Zerda Mençik ile birlikte Çerkeş istikametinden Orta ilçesine doğru ters şeritte seyir halindeyken, Kanlıca Köprüsü çıkış istikametine geldiğinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yoldan çıkarak elektrik direği ve tabelalara çarptıktan sonra taklalar atan aracın tarım aletlerine çarparak durduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Şimel Zerda Mençik'in, kafa kemiklerinin kırılması sonucu beyin dokusunun zarar görmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Adli Tıp Raporu'na göre sanıktan alınan kıl, kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bilirkişilerin yaptığı incelemelerde de, sanığın kullandığı aracın 50 kilometre hız sınırı olan yolda 153 kilometre hız ile hareket ettiği tespit edildi. Ayrıca raporda, yol üzerinde herhangi bir fren izi olmadığı, aracın sağ ön koltuk emniyet kemeri bağlantısında sahte kemer tokası takılı olduğu ve aracın sol ön kısımdaki hava yastıklarının açılmasına rağmen sağ taraftakilerin açılmadığı bilgileri yer aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Sanığın asli ve tam kusurlu olduğunun belirtildiği gerekçeli kararda, bölgedeki KGYS kameralarının kaydettiği görüntülerin incelemelerine de yer verildi. Görüntü inceleme raporlarında, aracın süratle seyir halindeyken köprü korkuluklarına yaklaştığı sırada bir an için sağa manevra yaparak yola devam ettiği, ancak kazadan kurtulma maksadına yönelik herhangi bir somut olguya rastlanmadığı vurgulandı. Yol üzerinde fren izine rastlanmadığı, sanığın hızını daha da artırarak ilerlediği belirtilerek, sanığın eyleminin "Olası kastla kasten öldürme" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı. Sanık Muhammet Ali Ordueri, değişen suç vasfı neticesinde hayatını kaybeden Şimel Zerda Mençik'e karşı 'Olası kastla kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görülerek, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.