Cargill, Adıyaman Destek Market'in 1. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Cargill, Adıyaman Destek Market'in 1. Yılını Kutladı

Cargill, Adıyaman Destek Market\'in 1. Yılını Kutladı

Cargill, depremzedelere yardımlarını sürdüren Adıyaman Destek Market'in 1. yıl dönümünü kutladı.

05.11.2024 15:49
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TÜRKİYE, 6 Şubat 2023'te bölgeyi vuran yıkıcı depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ederken, Cargill, depremden etkilenen bireyler ve ailelere destek olmak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) iş birliği ile kurduğu Adıyaman Destek Market'in 1'inci yıl dönümünü kutluyor.

Depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüksek besleyiciliğe sahip hayvan yemi sağlayan Adıyaman Destek Market, Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım sistemiyle iş birliği içinde faaliyet gösteriyor ve belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerinin insani koşullarda destek almasına katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar bin 500'den fazla aile ve 6 bin 600'den fazla faydalanıcı Adıyaman Destek Market'ten ücretsiz yardım aldı. Adıyaman Destek Market'ten yararlananların yüzde 84 gibi önemli bir kısmı kadınlardan, yüzde 65'i ise 25-49 yaş grubundaki insanlardan oluşuyor.

KONYALIGİL: BÖLGE HALKININ HAYATLARINI YENİDEN İNŞA ETMELERİNE YARDIMCI OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Cargill Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, "Adıyaman'a ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılmasında TİDER ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Adıyaman Destek Market depremlerden sonra desteğe ihtiyaç duyan bölge halkının hayatlarını onurlu ve umutlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

TİBUK: BAĞIŞÇILARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da TİDER'in 2010 yılında gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak üzere kurulduğunu hatırlatarak, "Depremzedelere destek amacıyla böylesi anlamlı ve büyük bir projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Adıyaman Destek Market için yeni hedeflerimiz var" diye konuştu.

CARGİLL VE TIDER İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDECEK

Adıyaman Destek Market, ilk yılında yüzde 15'i bağışlardan oluşan, yüzde 85'i ise satın alınan 3 bin 528 farklı ürünü tedarik etti. Toplam destek 81 bin 616 dolar oldu. Cargill, deprem sonrası yaptığı 1 milyon dolarlık bağışın yüzde 70'ini Adıyaman Destek Market'e ayırdı, geri kalan yüzde 30 ise acil yardım çabalarına yönlendirildi.

Gelecek dönemde Cargill ve TIDER, çocuk oyun alanlarının da eklenmesiyle Adıyaman Destek Market'i özellikle kadınların ve ailelerin faydalanabileceği bir sosyalleşme merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cargill, Adıyaman Destek Market'in 1. Yılını Kutladı - Son Dakika

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