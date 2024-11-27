Çayırhan Maden Ocağı\'nda İşçiler Özelleştirmeye Karşı Direnişini Sürdürüyor

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 8'inci gününde devam ediyor. Direnen maden işçileri, "Direniyoruz, kazanacağız, başka yolu yok" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerine 8'inci günde bölgedeki soğuk hava koşullarına rağmen devam ediyor. Yer altında madenciler eylemlerini sürdürürken yer üstündeki işçiler de varillerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çelik sobalar çadırların içine konularak madencilerin ısınma sorunu kısmen de olsa çözüldü. Direnen madenciler soğuk havaya karşı vücut dirençlerini arttırmak için suda çözülen C vitamini içiyorlar. Çayırhan esnafı direnen madencilere yiyecek içecek desteği sağlamaya devam ediyor. Direnen madencilerin aileleri eylemin ilk gününden itibaren madencilere destek vermeye devam ediyor. Madenciler, "8'inci günde direnişe devam", "Sesimizi duyan yok mu" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıyor. Madenciler ve aile yakınları ANKA Haber Ajansı'na konuştular.

"Açlık grevi olabilir, Ankara'ya yürüyüş olabilir"

Devlette çalışmanın özel sektörde çalışmaktan daha iyi olduğunu vurgulayan maden işçisi Mustafa Acar, "20 yıllık madenciyim. Bunun 16 yılında özel sektörde çalıştım. 4 buçuk yıldır KİAŞ'tayız. Aradaki farkı anlatmama gerek yok, özel sektör ile KİAŞ arasındaki farkı. Her türlü imkan açısından fark var. Biz buradan edilen karın devletin bütçesinde kalmasını istiyoruz. Bu karın özel sektörde bir kişiye rant olmasını istemiyoruz. Devlet yetkililerinin şu halimizi görmeleriniz istiyoruz" ifadesini kullandı. Bir başka maden işçisi de morallerinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Eylemin 8'inci gününden devlet büyüklerimizden müjdeli bir haber beklemekteyiz. Varlık satışının bitmesini istiyoruz. Bitmediği takdirde de eylemimiz olacak elbet. Her şeye hazırlıklıyız. Moralimiz gayet iyi, yerinde" ifadesini kullandı. Bir başka maden işçisi de, "16 senelik madenciyim. Varlık satışına 'hayır' diyoruz. Direniyoruz, kazanacağız. Başka yolu yok" dedi.

"Açlık grevi olabilir, Ankara'ya yürüyüş olabilir"

Bakanlıktan müjdeli haber alacakları konusunda umutlu olduklarını belirten maden işçisi olumsuz bir haber aldıkları takdirde açlık grevi ve Ankara'ya yürümeyi düşündüklerini belirterek, "Dışardan esnaflar destek veriyor. Bizim de moralimiz gayet yerinde. Eylemin 8'inci gününde de olsak bakanlıktan müjdeli haber bekliyoruz. Umutluyuz. Varlık satışının duracağına inancımız tam. Sonuç olumsuz olursa da açlık grevi olabilir, Ankara'ya yürüyüş olabilir. Bunları kendi arkadaşlarımız ve sendika yetkililerimizle görüşüp buna göre bir yol haritası çizeceğiz" dedi. Eylemin 8'inci gününde yıprandıklarını ama varlık satışı durana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten başka bir maden işçisi, "15 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Bu satış bizi yıpratıyor. 8 gündür buradayız. Kar, yağış, soğuk… Ailelerimiz, esnaflarımız herkes bize yardımcı oluyor burada. Satışın durmasını istiyoruz. Durana kadar da hiçbir yere gitmiyoruz" ifadesini kullandı.

"Alın terimizi devletimiz için dökmek istiyoruz"

Alın terlerini devlet için dökmek istediklerini belirten maden işçisi Yıldırım Topçu, devlet yetkililerine duyarlı olma çağrısı yaparak, "15 yıldır bu madende çalışmaktayım. Moralimiz yüksek, varlık satışını istemiyoruz. Biz emeğimizi alın terimizi devletimiz için dökmek istiyoruz. Başkalarının sömürmelerini istemiyoruz. Hiçbir kar, çamur, yağmur dinlemeden devlet büyüklerimizinden daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Madencilerin eylemine destek olmaya gelen bir maden işçisinin eşi, "Ben burada eşime destek vermek için geldim. Özelleştirmeye, satışa hayır diyorum. Onların yanında olmak için buradayız. Destek olmak için buradayız" dedi.